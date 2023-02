Een meisje gevangen onder puin. Een man die niet weet wat te doen

Orhan Pamuk, winnaar van de Nobelprijs Literatuur in 2006, neemt ons mee naar de eerste dagen na de aardbeving in Turkije en Syrië. Deze bijdrage verscheen eerst in The New York Times.

Het meisje met de trieste ogen moet 10 of 12 jaar oud zijn. Ze kijkt roerloos in de camera van de telefoon. Wanneer ze af en toe beweegt, is het traag en moeizaam. De man die de video filmt, ziet haar en roept blij en verrast: “Hier is iemand! Hier is iemand!”

Maar er is niemand om hem te horen. Niets dan een grauw licht en de stilte van gevallen sneeuw. Ze zijn ergens in het zuidoosten van Turkije, een streek die net verwoest is door twee aardbevingen met een kracht van 7,8 en 7,5 op de schaal van Richter.

De man komt dichter bij het meisje, dat onder haar borst gevangen ligt onder het betonnen puin. Het is duidelijk dat ze elkaar niet kennen.

“Heb je dorst?” vraagt hij.

“Ik heb kou”, antwoordt het meisje. “Mijn broer is hier ook.”

“Kun je bewegen?”

“Nee”, zegt het kleine meisje zwak. Ondanks haar gebroken stem slaagt ze erin zich verstaanbaar te maken. Maar er ligt geen hoop in haar ogen. Er is een halve dag voorbijgegaan sinds de eerste aardbeving, om 4 uur ’s ochtends. De avond is niet ver meer.

“Kun je je benen bewegen?”

“Heel moeilijk, zegt het meisje met een zwakke stem, je verstaat haar amper. Haar gelaatsuitdrukking is veranderd, alsof ze iets verbergt of zich ergens over schaamt.

De sneeuw die ’s nachts en ’s ochtends af en toe gevallen is, legt een deken over het verwoeste landschap, over de doden en de stervenden, de ruïnes van huizen met twee of drie verdiepingen en appartementsgebouwen met vijftien, zestien verdiepingen die vannacht in enkele seconden ingevallen zijn.

We voelen dat de man die dit met zijn telefoon filmt, niet goed weet wat hij moet doen. Hij is alleen, hij kan het meisje niet uit die verpletterend zware berg beton bevrijden. Ze worden allebei stil.

De blik van het meisje wordt wazig. De uitputting en pijn staan op haar gezicht te lezen.

“Blijf waar je bent. Ik ga hulp halen. We halen je hier weg.”

Maar de man klinkt onzeker. De door de aardbeving met de grond gelijkgemaakte wijk ligt waarschijnlijk ver van het centrum van de stad. De straten en de bruggen zijn vernield, er zijn nog geen redders. Er zal waarschijnlijk niet snel hulp komen.

Misschien zijn de mensen die hier wonen uit hun instortende huis in de donkere sneeuwnacht ontsnapt. Misschien hebben ze ergens een schuilplaats voor de kou gezocht. Maar het is ook mogelijk dat op het meisje en haar broertje na niemand het heeft overleefd en dat er niemand is die haar zoekt.

“Ga niet weg!” zegt het kind na verloop van tijd.

“Ik moet gaan, maar ik kom terug!” zegt de man. “Ik zal je niet vergeten. Ik ga hulp halen.”

We kunnen zien dat het meisje, dat daar al langer dan een halve dag alleen ligt, zich aan het voorbereiden is om te sterven. Ze heeft geen kracht meer om te protesteren.

Toch zegt ze het opnieuw: “Ga niet weg.” Haar stem is niet meer dan een gefluister.

“Ik ga nu weg, ik haal hulp!” zegt de man. Zijn stem klikt nu luider, maar we kunnen hem niet echt geloven.

Daar eindigt de opname. We weten niet of hij hulp heeft kunnen vinden.

Dit gesprek was een van de honderden wanhopige smeekbeden en getuigenissen die ik die eerste dag zag, terwijl ik urenlang aan het scherm gekluisterd bleef. Zoals vele anderen had de man die met het meisjes praatte zijn video op Twitter gepost, zonder commentaar.

Ik wacht nog altijd tevergeefs op een video van de redding van het meisje.

Hulp vinden is niet zo gemakkelijk als de man met het mobieltje misschien dacht. Volgens de officiële cijfers zijn ongeveer 7.000 gebouwen in de streek beschadigd of verwoest. De aardbeving heeft ook Syrië getroffen. Het echte aantal ingestorte gebouwen is waarschijnlijk veel groter, net als het aantal slachtoffers dat wordt gemeld (inmiddels is er sprake van meer dan 40.000 doden). De wegen zijn geblokkeerd en de mobiele telefoons werken niet, waarschijnlijk omdat de stroom uitgevallen is en de netwerken overbelast zijn. We krijgen weinig informatie over wat er in de kleinere provinciesteden gebeurt. Op Twitter en de andere sociale media zien we posts die beweren dat sommige dorpen compleet verwoest zijn. Maar is dat waar?

Marmara

Dit is de zwaarste aardbeving die Turkije in meer dan 80 jaar getroffen heeft. Het is de vierde die ik zelf van ver of van nabij heb meegemaakt sinds ik een kind was. Na de aardschok van Marmara, die in 1999 meer dan 17.000 mensenlevens eiste, reisde ik naar Yalova, een van de verwoeste steden. Urenlang dwaalde ik door de ruïnes van beton, met een gevoel van schuld en verantwoordelijkheid, met het idee dat ik misschien kon helpen om puin te ruimen. Maar ik keerde terug naar huis zonder iemand te kunnen helpen. De spectaculaire beelden van die dag zijn mij altijd bijgebleven, samen met de frustratie en het verdriet die ik wilde, maar nooit kon vergeten.

Nu verdringen nieuwe maar helaas vertrouwde beelden de herinnering aan toen. Het gevoel van hulpeloosheid is verpletterend.

Omdat de luchthavens beschadigd zijn en de wegen onberijdbaar, hadden zelfs de grootste mediagroepen een halve dag nodig om enkele grote steden te bereiken die de aardbeving in een hels landschap heeft veranderd. Een halve dag na de ramp waren ze in de sneeuw, de regen en de wind van de straten waar miljoenen mensen boos op hulp wachtten. Volgens de cijfers van de Turkse overheid zijn 13,5 miljoen mensen in het gebied door de aardbevingen getroffen. De Wereldgezondheidsorganisatie schat het totale aantal in Turkije en Syrië samen op wel 23 miljoen.

De ramp kreeg echt apocalyptische dimensies toen negen uur na de eerste aardbeving in het holst van de nacht een tweede schok met een kracht van 7,5 volgde. Die tweede aardbeving, met een epicentrum op ongeveer 90 kilometer van de eerste, confronteerde miljoenen mensen die door de naschokken van de eerste aardbeving uit hun huis waren gevlucht, met scènes uit een nachtmerrie. Ze hadden door de straten gedwaald, op zoek naar hulp of voedsel, hadden met hun blote handen het puin van ingestorte gebouwen van zestien verdiepingen geruimd, steen na steen, ze hadden warmte en onderdak gezocht om te schuilen. Nu filmden ze de verwoesting met hun telefoons en riepen ze “Mijn God, mijn God!”, toen in enkele seconden tijd het ene gebouw na het andere als een kaartenhuisje instortte en alleen stofwolken achterliet.

Veel mensen hebben op sociale media beelden van de catastrofe gepost, zonder commentaar of bijschrift of enkele woorden uitleg. Hun posts vertellen twee boodschappen. De eerste is die van hun schok over de verbijsterende, onvoorstelbare schaal van de ramp. De tweede is het gevoel van in de steek gelaten te zijn, de wanhoop die heel het land voelt en die even pijnlijk is als de aardbeving zelf.

Geest van solidariteit

De apocalyptische beelden hebben meteen een sterke geest van solidariteit en onderlinge hulp doen ontstaan. Ze versterken het instinct van mensen om te delen, te getuigen, hun stempel te drukken, hun stem te laten horen. In het puin van de grote steden lijkt iedereen binnen het bereik van de microfoon van een journalist te roepen: “Film hier, film hier, we hebben hup nodig, we hebben eten nodig, waar is de regering, waar zijn de reddingsteams?”

Hulp is op komst, maar de vrachtwagens met voorraden zitten vast in urenlange files, op honderden kilometers van de getroffen gebieden. Mensen die hun huis kwijt zijn, hun familie, hun beminden, alles wat ze hadden, zien dat niemand iets doet aan de branden die in hun steden beginnen uit te breken. En dus houden ze elk officieel voertuig tegen dat ze zien, elke politieman of functionaris, en doen ze boos hun beklag. Ik heb ons volk nog nooit zo woedend gezien.

Wanneer de avond van de tweede dag valt, worden de geluiden uit de hopen puin en beton zwakker. De mensen in de straten beginnen aan de gruwel te wennen. Ze verzamelen zich voor bestelwagens die brood en voedsel uitdelen. Maar de woede, de verbittering, het wanhopige gevoel van overrompeling nemen niet af.

De volgende dag zie ik in sociale media dat artsen op eigen initiatief lange afstanden rijden om hulp te bieden in sommige grotere steden die door de aardschokken verwoest zijn. Maar er lijkt geen autoriteit te zijn, niemand die hen opvangt en hun werk organiseert. Tot ontzetting en schrik van de mensen zijn zelfs sommige ziekenhuizen ingestort.

‌Twee dagen later hebben de eerste redders het centrum van de belangrijkste steden bereikt. Maar voor veel mensen is het te weinig en te laat.