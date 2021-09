Een mede-Belg is veroordeeld in een schijnproces. En de Belgische regering deed niets. Mogen we dat een schande noemen?

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

De veroordeling van Paul Rusesabagina tot 25 jaar celstraf op een proces in de Rwandese hoofdstad Kigali laat een bijzonder bittere smaak na. De feiten zijn bekend. Rusesabagina proefde van wereldroem, nadat de film Hotel Rwanda’ verhaalde hoe Rusesabagina (in de film vertolkt door Don Cheadle) in zijn hotel meer dan duizend landgenoten redde van de genocide. Sindsdien raakte de man gebrouilleerd met de nieuwe machthebber Paul Kagame. Daar kwam een beschuldiging van terrorisme van, en nu dus een veroordeling, die in feite neerkomt op levenslange opsluiting.

Over die dramatische afloop kan niemand verbaasd zijn. Wie in Rwanda, waar Paul Kagame onder westers applaus een autocratisch regime heeft geïnstalleerd, het hoofd boven het maaiveld steekt, krijgt snel het etiket ‘terrorist’ opgekleefd. Een cynicus zou kunnen opmerken dat Rusesabagina nog geluk heeft gehad. Andere opposanten werd de gunst van een schijnproces nooit gegund. Zij werden aangevallen, vermoord of verdwenen spoorloos van de radar. Bij Rusesabagina was die aanpak blijkbaar geen optie, wellicht omdat Hollywood-vedettes zoals Angelina Jolie of George Clooney tot zijn netwerk behoren.

Ook de Belgische regering kan dus niet verbaasd zijn over deze gang van zaken. Toch werd niets of nauwelijks iets ondernomen om dit dramatische einde af te wenden. Nochtans is Paul Rusesabagina officieel een Belgische staatsburger. De man zocht en vond hier politiek asiel, en verkreeg later de Belgische nationaliteit. Een mede-Belg werd met een list op een vliegtuig gezet en ontvoerd naar een regime dat hem naar het leven staat. En de Belgische regering deed niets. Een mede-Belg zat in de cel in afwachting van een schijnproces met een voorspelbare afloop. En de Belgische regering deed niets. Mogen we dat een schande noemen?

Het persbericht met wat strenge woorden dat minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) verstuurde komt gênant laat. Paul Kagame zal er de slaap niet voor laten. Voor de Belgische regering staat met de zaak-Rusesabagina haar morele eer op het spel. Is de vrijheid van een medeburger de regering een diplomatieke crisis waard? Of beschouwt ze Paul Rusesabagina enkel als een op te offeren pion op het geopolitieke en geo-economische schaakbord? Dan is de regering-De Croo geen haar beter dan haar voorgangers die in de voorbije zestig jaar met bloed aan de handen hun politieke zaakjes deden in de oude koloniën Congo, Rwanda en Burundi.

Alles is nog niet verloren. België is een belangrijke partner van Rwanda. Met de VS, het land waar Rusesabagina verbleef, zou er een sterk bondgenootschap gesmeed kunnen worden om Rusesabagina uit de Rwandese kerkers te halen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die toevallig nu bijeenkomt, biedt een uitstekend forum om de diplomatieke forcing te voeren. Aan ‘de juiste kant van de geschiedenis staan’ is niet alleen een kwestie van retoriek.