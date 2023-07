Jeroen Olyslaegers is columnist.

Ze zullen hem niet temmen. Ge hebt als snotaap mensen op zangfeesten de leeuw horen bezingen met tranen in de ogen en met de hand op het hart. Tijdens uw jeugd waart ge weleens omgeven door mannen die eisen opnoemden die het vermaledijde België zou moeten inwilligen. Spotten hiermee mist zijn doel. Want in dat Vlaamse nest kwam na die heilige verontwaardiging de genereuze zelfspot en was de kroeg de plek waar de leeuw een huisdier werd. Gij, die zich een ridder waande als kind, wist die knipoog na het brullen niet altijd te vatten. Na een toespraak vroeg men u of ge een cola wilde of liever een limonade en werd er gelachen. Dat is wat anders dan de haat die nu vaak beklemmend veel wordt verspreid door maatpakken met wit gebit, die de leeuw als privélogo beschouwen, deze hypocriete en door partijdotaties vetgemeste leiders van het eigen belang. Een kwinkslag blijft voor hen een belediging. Dat verraadt helaas genoeg. Liever een feest met een leeuw die door iedereen met liefde wordt getemd.