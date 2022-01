Een kritische houding is goed. Maar liefst zonder daarbij steun te geven aan bewegingen die gevaarlijke leugens en dodelijke desinformatie verspreiden

Het recht op betogen is niet absoluut, maar mag gerust gezien worden als een hoeksteen van onze democratische vrijheden. Het is het recht van de individuele burger – of vele individuen samen – om ook buiten het stemhokje verzet aan te tekenen, om duidelijk te maken dat hij zich niet gehoord voelt, om op te komen tegen wantoestanden. Daar hoeft niet te snel aan getornd te worden.

Maar bij rechten horen ook verantwoordelijkheden. Wie claimt te manifesteren voor gezondheid en democratie, doet er goed aan geen valse helden op het schild te hijsen die de volksgezondheid en deugdzame democratische dialoog net grote schade toebrengen.

Dat is helaas precies wat in Brussel gebeurde. Wat sommigen promootten als een brave mars van bezorgde burgers was in feite – en je hoefde echt geen inlichtingendienst te zijn om iets in de smiezen te hebben – een propaganda-evenement voor antivax-organisaties zoals Children’s Health Defense van de Amerikaan Robert F. Kennedy Jr., die als spreker op de betoging werd aangekondigd.

Wat Kennedy’s organisatie en haar vele satellieten en bondgenoten doen, is niet gerede twijfel uiten bij vaccins waar de medische wetenschap weinig van afweet. Wat ze wel doen is leugens verspreiden die de wetenschap al talloze keren weerlegd heeft, zoals een zogezegd verband tussen vaccins en autisme.

Andere organisaties achter de protestmars van zondag houden zich dan weer onledig met de gekste, meest absurde complottheorieën over Covid-19 en een verbeelde machtsgreep van een kleine groep uit de allerrijkste elite.

Zulke groeperingen zijn met hun leugens verantwoordelijk voor talloze mensen – ook vóór Covid-19 – die onnodig zwaar lijden onder ziekten waar veilige en uitstekende vaccins voor bestaan. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat over de hele wereld goedmenende politici en journalisten bedreigd en belaagd worden omdat ze deel zouden uitmaken van complotten waar geen spatje bewijs voor is. Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat families verscheurd worden wanneer mensen zo diep in de fabeltjesfuik raken dat ze voor geen rede vatbaar meer zijn.

Een kritische houding is goed. Een kritische houding is nodig. Maar wie na twee jaar coronacrisis zijn eieren in het mandje van zulke huichelaars legt en best wel beter had kunnen weten, mag ook even in de spiegel kijken.

Er zijn heus manieren om duidelijk te maken dat het Covid Safe Ticket een onbehoorlijk instrument is waarvan het beperkte nut niet opweegt tegen de vrijheden die het afneemt, dat verplichte vaccinatie ingaat tegen de autonomie over het eigen lichaam, dat vaccinatie bij kinderen uiterste grote omzichtigheid vereist, dat het coronabeleid aan een diepe bezinning nodig is – zonder daarbij steun en legitimiteit te geven aan mensen en bewegingen die tegen de feiten en tegen de meest geavanceerde medische kennis in gevaarlijke leugens en dodelijke desinformatie verspreiden.