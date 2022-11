Een koude winter zal de vastberadenheid van de EU niet breken. Vredesonderhandelingen misschien wel

Europa doet me dezer dagen denken aan de eerste weken van de pandemie. We leven met het gevoel dat het einde van de wereld nabij is. Maar deze keer heeft de angst voor de Russische kernwapens het gepraat over het virus vervangen.

De Europese media staan vol met grimmige koppen over energietekorten, storingen en black-outs. Analisten zijn het erover eens dat de inflatie en de stijgende kosten van levensonderhoud gemakkelijk miljoenen op straat zouden kunnen brengen om te protesteren. Het aantal migranten dat dit jaar naar de Europese Unie is gekomen, is al veel hoger dan het aantal dat in 2015 uit Syrië kwam. En de oorlogsmachine van het Kremlin zal de cijfers alleen maar doen stijgen, nu de vernietiging van de Oekraïense infrastructuur de mensen daar van elektriciteit en water berooft.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de winter van Vladimir Poetin een einde maakt aan de betrokkenheid van Europa bij Oekraïne. Geallieerde regeringen kunnen veranderen, maar de sancties blijven van kracht. Kijk maar naar Italië, waar de nieuw gekozen extreemrechtse regering zich heeft aangesloten bij de Europese consensus.

Een meerderheid van de Europeanen is moreel verontwaardigd over de brutaliteit van Rusland. En de recente successen van het Oekraïense leger maken de verontwaardiging nog groter. Nu de Oekraïners vooruitgang boeken op het slagveld, neemt de steun voor hen toe. Maar de belangrijkste factor ligt in feite aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Toen premier Viktor Orbán van Hongarije, de naaste bondgenoot van Poetin in de Europese Unie, onlangs verkondigde dat “de hoop op vrede Donald Trump heet”, drukte hij iets uit dat alle bondgenoten van Poetin in Europa zich realiseren: alleen een verandering in het Amerikaanse beleid kan het standpunt van het Westen over Oekraïne veranderen. Niet Europa maar Amerika is de zwakke schakel als het gaat om duurzame steun voor Kiev.

Maar deze oorlog zal niet eeuwig duren. En het is eerder in de vrede dan in de gevechten dat de spanningen in Europa duidelijk zullen worden.

Realisten, optimisten, revisionisten

Er zijn drie kampen als het gaat om de vraag hoe deze oorlog moet eindigen: de realisten, de optimisten en de revisionisten. Vertegenwoordigers van elk kamp zijn te vinden onder politici en kiezers in bijna alle Europese landen, maar ze zijn niet overal even sterk vertegenwoordigd. In West- en Zuid-Europa gaat het debat vooral tussen realisten en optimisten; in Oekraïne en sommige Oost-Europese landen gaat het tussen optimisten en revisionisten. Geografie en geschiedenis verklaren de verschillen het best. West-Europeanen vrezen vooral een atoomoorlog. Oost-Europeanen vrezen de terugkeer van de Russische invloedssfeer in hun landen in geval van een nederlaag van Oekraïne.

De zogenaamde realisten vinden dat het doel van Europa moet zijn dat Rusland niet wint, Oekraïne niet verliest en de oorlog zich niet uitbreidt. Kijk voor deze opvatting naar de uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron. Volgens deze logica moet Oekraïne worden geholpen om een zo groot mogelijk deel van zijn grondgebied te bevrijden, maar een Oekraïense overwinning moet zijn grenzen hebben, omdat het nastreven van dit doel het risico dat Rusland tactische kernwapens inzet, sterk zou vergroten. De meest voor de hand liggende grens is dat Oekraïne niet zover mag gaan dat het probeert de Krim, die Rusland in 2014 heeft geannexeerd, terug te veroveren.

De realisten zien het huidige conflict terecht als gevaarlijker dan de Sovjet-Amerikaanse confrontatie tijdens de Koude Oorlog, omdat de Koude Oorlog een botsing was tussen twee krachten die allebei geloofden dat de geschiedenis aan hun kant stond. Het Westen wordt nu geconfronteerd met een leider met een apocalyptische mentaliteit, achtervolgd door het schrikbeeld van een wereld zonder Rusland.

Het tweede kamp zijn de optimisten. Zij zien het einde van de oorlog niet alleen als een Oekraïense overwinning, maar ook als het einde van Vladimir Poetin. Zij stellen dat de militaire nederlaag van Rusland en de aanhoudende gevolgen van de sancties - die alleen maar verwoestender zullen worden - duidelijke tekenen zijn dat de Russische president maar een beperkte tijd in functie is, en zij steunen de onwil van president Volodymyr Zelensky om met Poetin te onderhandelen.

De voorstanders van dit standpunt, waaronder de Duitse Groenen en de meeste Oost-Europeanen, stellen dat alleen ongebreidelde steun aan Oekraïne een duurzame vrede kan bewerkstelligen. Rusland moet niet alleen worden tegengehouden maar ook worden verslagen.

Revisionisten zien de oorlog in Oekraïne niet als een oorlog van Poetin, maar als een oorlog van de Russen. Voor hen is de enige garantie voor vrede en stabiliteit in Europa na afloop van deze oorlog de onomkeerbare verzwakking van Rusland, inclusief het uiteenvallen van de Russische Federatie. Zij pleiten ervoor separatistische bewegingen in het land te steunen en de Russen ver van Europa te houden, ongeacht de politieke veranderingen in het land. Volgens hen moet de oorlog die begon met de bewering van Poetin dat Oekraïne niet bestaat, eindigen met de definitieve ontbinding van het Russische rijk. De ‘einde van Rusland’-strategie is, misschien niet verrassend, het populairst in landen die in het verleden hebben geleden onder de heerschappij van Moskou: Polen, de Baltische staten en natuurlijk Oekraïne.

Verstandige tegenstanders

Elk van deze denkrichtingen heeft zijn verstandige tegenstanders. Critici van de realistische benadering dringen er terecht op aan dat het realisme in 2015 al werd getest nadat Rusland Oost-Oekraïne was binnengevallen en het niet werkte. De magische realisten lijden aan een overdaad aan optimisme dat de dagen van Poetin geteld zijn. Bovendien is de door optimisten gewenste regimeverandering in de praktijk moeilijker; hoe kunnen onderhandelingen immers verlopen op basis van de door hen gewenste doelen? En de oproepen van revisionisten om Rusland te ontmantelen of te verminken kunnen het onbedoelde en ongewenste effect hebben dat de Russen redenen krijgen om in deze oorlog te vechten, iets waar Poetin niet in is geslaagd.

Toen de Russische troepen zich aan de rand van Kiev bevonden, waren de verschillen tussen realisten, optimisten en revisionisten niet cruciaal. Het enige doel was te voorkomen dat Oekraïne onder de voet zou worden gelopen en Poetin een overwinning zou behalen. Maar de triomfen van het Oekraïense leger in de afgelopen maanden hebben deze verschillen dichter bij de kern van het Europese debat gebracht. Het zijn eerder de uiteenlopende opvattingen over hoe de oorlog moet eindigen dan de dreigementen van Poetin die het echte risico vormen voor de Europese eenheid. We zullen dit al in de winter voelen wanneer de publieke druk om onderhandelingen met Moskou te beginnen, zal toenemen.

De uiteenlopende verhalen en visies over het gewenste einde van de oorlog zijn zo emotioneel en moreel geladen dat elke overeenkomst pijnlijk complex zal zijn. Maar een gemeenschappelijk kader voor een oplossing van de oorlog is dringend nodig. Zonder dat kader zal de angst van de Oekraïners dat zij door het Westen worden verraden en de angst van Poetin dat Rusland militair wordt vernederd, escalatie tot het uiterste aanwakkeren.

Ivan Krastev © 2022 The New York Times Company