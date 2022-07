Een klassiek rondje teambuilding met een vleesbrochette en een glas wijn zal niet volstaan

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Naar verluidt was de sfeer uitstekend op de meest gemediatiseerde barbecue van deze vroege zomer. Premier Alexander De Croo (Open Vld) had vorige vrijdag de ministers en staatssecretarissen van zijn regering bij hem thuis uitgenodigd. Maar het was geen gezellig feestje om het begin van de vakantie te vieren, want in de politiek begint de vakantie pas op 21 juli. De Vivaldi-coalitie heeft dus nog drie weken om te bewijzen dat ze werk kan maken van de hervormingen die op haar programma staan.

De regering heeft dan wel onlangs een akkoord bereikt om het defensiebudget tot 2 procent van het bbp op te trekken, maar dat is slechts een ‘intentie’, zoals Ecolo kort na de bekendmaking van de beslissing nadrukkelijk liet weten. De groenen hebben de les van de stemming over de kernuitstap van twintig jaar geleden onthouden en geven de anderen nu een koekje van eigen deeg.

Toch zal een klassiek rondje teambuilding, zelfs met een vleesbrochette en een glas wijn, niet volstaan om de regeringsmachine weer op te starten. De dag na het gezellig samenzijn slaagde de kern er niet in een begin van een akkoord over het pensioendossier te vinden, zoals sommigen wat vlug hadden aangekondigd. Maar de voorstellen zijn nu “technisch verfijnd”, zegt men, en als de interkabinetwerkgroepen goed opschieten, komt er maandag een nieuwe vergadering.

Ideologische botsing

Niemand gelooft ook maar een ogenblik dat een beetje technische verfijning zal volstaan om de hervorming af te ronden. Het dossier is natuurlijk complex, ons hele pensioenstelsel is dat. Maar het is vooral politiek explosief, zoals de laatste episode van de regeringssaga heeft getoond: het conflict tussen staatssecretaris van Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) en minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS).

De Vlaamse liberale had zich openlijk afgevraagd waarom de pensioenhervorming uitblijft en had opgemerkt dat “een uitstel ernstige gevolgen zal hebben voor de toekomst van het land”. De Brusselse socialiste verklaarde in de Kamer “geschokt en verontwaardigd” te zijn over de uitspraken van haar collega en antwoordde dat “voor de socialisten de pensioenen nooit een variabele in de aanpassing van de begroting zullen zijn”.

De ideologische botsing is geen verrassing. Maar de aanval van de staatssecretaris in de pers en de repliek van de minister in het parlement, in naam van haar partij, tonen in welke mate de regeringssolidariteit in rook opgaat in deze meerderheid, die haar ministers als partijwoordvoerder of zelfs als influencer in de sociale media laat optreden. Een regering als deze maakt de oppositie bijna overbodig.

Coalities zijn nooit liefdeshuwelijken geweest. Maar zelfs een verstandshuwelijk maakte ten minste de uitvoering mogelijk van een evenwichtig regeringsprogramma waarin iedereen zijn eigen accenten kon leggen. De huidige coalitie achter de federale regering lijkt meer op een gedwongen huwelijk waarin de partners doorlopend campagne voeren en de regering die ze horen te steunen stokken in de wielen blijven steken.

Andere politieke tijd

Dat geldt niet alleen voor de dossiers die in de Wetstraat 16 op tafel liggen. De beslissing van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten die het recht op abortus op losse schroeven heeft gezet, leidde op Twitter tot bitse woordenwisselingen tussen de voorzitter van de PS en die van de MR, meteen overgenomen door hun felste aanhangers.

Toen de MR-burgemeester van Wezembeek-Oppem de beslissing van het Hooggerechtshof steunde (hij heeft zich achteraf bedacht) sneerde Paul Magnette (PS) over “de reactionaire bocht van deze partij”. “Het is zijn persoonlijke opvatting”, antwoordde Georges-Louis Bouchez, die zijn collega vroeg om liever “uitleg te geven over het standpunt van de PS over het religieuze communautarisme in Brussel”.

Laten we toch niet vergeten dat abortus in België gedeeltelijk uit het strafrecht is gehaald na een lange en moeilijke strijd in het parlement, die samen gevoerd werd door een Vlaamse liberale, Lucienne Herman-Michielsens, en een Franstalige socialist, Roger Lallemand. Zij konden hun verschillen opzijzetten in naam van de vrouwenrechten en het algemeen belang.

Dat was een andere politieke tijd. Maar om naar het heden terug te keren: als de premier nog eens een barbecue organiseert om de werking van zijn regering een zetje te geven, zou het een goed idee zijn om de voorzitters van de coalitiepartijen uit te nodigen en hen alleen. Dan zou het sneller gaan.