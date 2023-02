Een jaar na zijn dood leven we nog altijd geen dag zonder Stijn

Joël De Ceulaer is senior writer.

Vandaag precies een jaar geleden, op dinsdag 22 februari 2022, om zeven minuten voor vier in de namiddag, werd het stil op deze redactie en vele andere plekken in Vlaanderen. Op dat moment maakte Saïd Bataray op Twitter immers bekend dat zijn beste vriend Stijn De Paepe thuis was ingeslapen, omringd door zijn geliefden. Stijn zelf had enkele maanden eerder al bekendgemaakt dat de kanker hem te pakken had gekregen. Hij getuigde sereen, waardig, zonder zelfmedelijden. Dat hij er zelf niet meer zou zijn, daar zat hij niet zo mee. Maar voor zijn drie meisjes - zijn vrouw en dochters - vond hij het wel heel erg. “Daar heb ik veel last van: spijt dat mijn tijd zo snel is opgeraakt.”

Het gebeurt niet vaak dat iemand zo snel zo veel harten verovert als Stijn De Paepe deed. Zijn faam begon in kleine kring op Twitter, waar hij scherpe, grappige en puntgave verzen over de actualiteit deelde. Vanaf september 2016 genoot De Morgen het voorrecht om op elke pagina 2 een Dagvers van Stijn te mogen publiceren. Al snel volgden radiofaam en tv-roem - tot in De zevende dag mocht hij politici fileren. Uitgeverij Lannoo vroeg hem of hij een bundel gelegenheidsverzen wilde maken: Vers gezocht. Dat wilde hij. Zo werd Stijn gaandeweg dichter des vaderlands: een kruising van Herman de Coninck, Toon Hermans en Drs. P. Virtuoos, maar toegankelijk. Schrander, maar bescheiden. Gevoelig, maar nooit melig. En geliefd. Uitzonderlijk geliefd. Op sociale media, op ruiten van winkels en huizen en kroegen, bij geboortes, huwelijken, communies en begrafenissen - overal brengen de woorden van Stijn nog altijd vreugde en troost.

Hij wist zelfs uit de smerige pandemie opperste schoonheid te puren, met het gedicht Wat helpt, dat verbondenheid en hoop stichtte terwijl een virus de wereld teisterde. Mocht het lot niet zo wreed geweest zijn, dan zou Stijn een breed en rijk oeuvre hebben opgebouwd. Jeroen Brouwers kon hem op de valreep nog een compliment geven in Touché bij Friedl’ Lesage. Van Benno Barnard mag ik schrijven dat Stijn een getalenteerd dichter was. De liefde van de massa en de goedkeuring van Brouwers en Barnard: dat betekent iets.

Stijn heeft postuum ook een bijzondere band gesmeed tussen mensen die hem allemaal beter hadden leren kennen, maar dat niet van elkaar wisten. Daar is een whatsappgroepje van gekomen, rond centrale middenvelders Saïd en Koen: in Together4Stijn treffen wij elkaar voor een onnozele mop, de lekkerste BV-roddels, een portie steun en troost waar nodig, nodeloos veel babyfoto’s, belachelijke woordspelingen en filosofische discussies over het belang van koers en voetbal in de kosmos.

Ik mag hier, op deze plek, mijn hoed nog eens afnemen voor Stijn en namens de krant - die hem nog altijd elke donderdag publiceert - veel warmte sturen naar zijn vrouw en de meisjes. Hoe de andere leden van Together4Stijn onze vriend herdenken, leest u verderop in deze krant. U zult merken: wij zijn een zootje ongeregeld, maar leven geen dag zonder Stijn.