Een investeringsprogramma zoals in Nederland zou bij ons ‘niet mogelijk’ zijn: maar is dat wel zo?

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Nederland heeft een nieuwe regering. ‘Nieuw’ is wat overdreven. Het is dezelfde oude regering-Rutte. Toch is er vernieuwing. Het wordt een regering die massaal wil investeren in klimaat en milieu, met een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro voor warmte-, waterstof- en elektriciteitsnetten, het verduurzamen van gebouwen en de mobiliteitssector. Bovendien voorziet de regering-Rutte 25 miljard om het stikstofprobleem aan te pakken. Een slordige 60 miljard aan investeringen wordt gefinancierd door meer schuld aan te gaan.

De reactie in België was haast unaniem. Eén: bewondering voor de Nederlandse ambitie. Twee: spijtig genoeg is zo een ambitieus investeringsprogramma in België niet mogelijk omdat onze overheidsschuld te hoog is. We kunnen er alleen van dromen.

Maar is het wel zo dat een investeringsprogramma zoals in Nederland bij ons niet mogelijk is omdat we zo een hoge schuldgraad hebben? Het antwoord is ondubbelzinnig: nee. België kan zich evenveel publieke investeringen permitteren als Nederland ondanks het feit dat de overheidsschuld bij ons ongeveer tweemaal hoger is dan in Nederland (afgerond 120 procent versus 60 procent van het bbp). Om dat duidelijk te maken is het goed enkele fundamentele economische principes in herinnering te brengen.

Als een overheid investeringen doet en die financiert door de uitgifte van obligaties, dan verandert de balans van die overheid op twee plaatsen. Op de actiefzijde van de balans zijn er meer overheidsactiva; op de passiefzijde is er meer schuld. We kunnen dus stellen dat de nettoschuld van de overheid (het verschil tussen passief en actief) niet is toegenomen.

Dat contrasteert met de situatie waarin de overheid consumptie financiert door schuld, zoals dat in het verleden al te veel is gebeurd. In dat geval stijgt de schuld terwijl er op het actief van de overheidsbalans niets is toegevoegd. Dat wordt op den duur problematisch.

Zolang activa en passiva op de balans evenveel stijgen is er geen limiet aan de hoeveelheid publieke investeringen, zou de conclusie uit het voorgaande kunnen zijn. Zo eenvoudig is het ook niet. Er is wel degelijk een limiet. Die is dat het rendement van de overheidsactiva hoger moet zijn dan de kosten van de schuld. Met andere woorden: die overheidsactiva moeten in de toekomst extra productie mogelijk maken en die moeten dan extra belastingen opbrengen voor de overheid. En die extra opbrengsten moeten hoger zijn dan de rente die de overheid betaalt op de schuld.

Vandaag is die limiet zeker niet bereikt. De Belgische overheid kan anno 2021 nog altijd lenen tegen ongelooflijk gunstige voorwaarden (-0,1 procent op tien jaar; 0,4 procent op twintig jaar). Gratis op tien jaar en bijna gratis op twintig jaar dus. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om overheidsinvesteringen te vinden die in de toekomst meer dan 0 procent extra belastingopbrengsten zullen opleveren. Er is dus vandaag geen financiële limiet; de enige beperking die zich hier stelt is de verbeelding van de beleidsmensen. Er zijn letterlijk honderden overheidsinvesteringen die aan die test kunnen voldoen.

De voorgaande analyse laat dus toe te stellen dat de 120 procent overheidsschuld van België geen enkele belemmering is om massaal veel publieke investeringen te doen. De enige voorwaarde is dat die investeringen productief moeten zijn. En vermits de rente waaraan de overheid moet lenen nul is volstaat het dat het rendement (productiviteit) van die investeringen hoger is dan 0 procent.

We kunnen nog een stap verderzetten. Als aan die rendementsvoorwaarde is voldaan, zal de nettoschuld van de staat in de toekomst dalen. Immers, in dat geval stijgt de waarde van de overheidsactiva sneller dan de schuld en dus kunnen we door vandaag meer te investeren de nettoschuld in de toekomst doen dalen. Een win-winsituatie noemen bedrijfsleiders dat.

Helaas wordt die analyse dikwijls over het hoofd gezien omdat de beleidsmensen, en vooral de Europese, geobsedeerd zijn door de brutoschuld (de 120 procent). Wat telt is de nettoschuld, en die kun je doen dalen door wat meer brutoschuld aan te gaan.

En wat als de rentevoeten in de toekomst stijgen? Dan zal op dat moment nieuwe schuld duurder worden. De schuld die we vandaag hebben aangegaan wordt door die rentestijging niet beïnvloed. Bovendien is het zo dat, als er inflatie en groei is, de schuld die we vandaag zijn aangegaan minder zal gaan wegen (als percentage van het bbp). Wanneer die schuld moet worden vernieuwd na tien of twintig jaar zal ook de last van die vernieuwde schuld lichter zijn geworden.

Mijn conclusie: België kan en moet even ambitieus zijn als Nederland en zo snel mogelijk massaal veel publieke investeringen doen.