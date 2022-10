Een ijl gevoel bekroop me toen ik de schoendoos met de laatste spulletjes van mijn moeder het huis uit droeg

Mijn vader verhuisde. Dat betekende: boxen met boeken, bewaarde knuffelberen en andere relikwieën versjouwen.

Toen de woonkamer leeg was, dwong een plotse weemoed me stil te staan.

Enkel de krassen in de vrijgemaakte plankenvloer verraadden hoeveel hier geleefd was. Het grote, door rode gordijnen omkaderde raam toonde zoals steeds de stevige eiken. Een uitzicht dat me weer de werkelijkheid in had gezogen wanneer ik mezelf verloor in hersendodende tv.

In de lege kamer had het iets onwezenlijks. Alsof straks, wanneer de gordijnen sloten, ook de achtergrond weggedragen zou worden.

Eenzelfde ijl gevoel bekroop me toen ik de schoendoos met de laatste spulletjes van mijn moeder het huis uit droeg. Een portefeuille met vergeeld rijbewijs, bibliotheekkaarten en kleuterfotootjes, een Nokia met antenne, en een met fluostift bewerkt woordenboek; de materiële samenvatting van een mensenleven.

Niets is voor altijd, alleen de negatieve ruimte die we nu eens herinneringen, dan weer gemis noemen.