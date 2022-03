Een idee dat ofwel de gasprijzen doet dalen, ofwel een einde maakt aan de oorlog in Oekraïne. Hoe dan ook verliest Rusland

Paul De Grauwe is professor aan de London School of Economics. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

De Europese Raad besliste verleden week om gezamenlijke aankopen van aardgas te organiseren. Het achterliggende idee is dat door de aankopen te centraliseren de Europese Unie een sterkere marktpositie inneemt dan elk van de individuele lidstaten. Door samen op te treden als kopers van aardgas zou de EU de verkopers ervan (de VS, Rusland, Noorwegen, Algerije, de Golfstaten) kunnen dwingen de prijzen te verlagen. Een soort OPEC-kartel, maar dan aan de vraagzijde. Of het zover komt is nog niet duidelijk. Een aantal landen, waaronder Duitsland, is niet enthousiast. Daarom besliste de Raad om dit gezamenlijke aankoopprogramma op vrijwillige basis te organiseren.

Het is bijzonder twijfelachtig of zo’n gezamenlijk aankoopprogramma de gasprijzen beduidend kan doen dalen. De EU is een belangrijke koper van gas, maar lijkt toch te klein om de gasprijzen te beïnvloeden. De totale consumptie van aardgas in de EU vertegenwoordigt slechts 12 procent van de wereldconsumptie. Als koper is de EU dus veel te klein om een noemenswaardig effect te hebben op de prijs van aardgas in de wereld. Hoe onze Europese leiders ertoe gekomen zijn te geloven dat ze dat wel zouden kunnen is mij een raadsel. Een voorbeeld van zelfoverschatting?

Importtarief

Het lijkt dan ook beter zowel het objectief als het instrument bij te stellen. Hier is een beter idee. De Europese Unie zou een importtarief op Russisch aardgas kunnen invoeren. We treffen dus niet de hele wereld (het heeft geen zin dat te willen doen), wel Rusland. Tegelijk gebruiken we een instrument dat heel effectief kan zijn en heel snel kan worden ingeschakeld.

De reactie van velen zal zijn dat dit een dwaas voorstel is. Zullen we niet in eigen vlees snijden aangezien zo’n importtarief op Russisch gas de prijs nog meer zal opdrijven? Hier is mijn antwoord: een importtarief op Russisch gas zal geen invloed uitoefenen op de importprijs van Russisch gas. Het zal wel de Russen dwingen hun exportprijs te verlagen. Het resultaat zal zijn dat de EU de winst afroomt die de Russen opstrijken bij de verkoop van gas.

Hier hoort wat meer uitleg bij. Europa is erg afhankelijk van Russisch gas: 40 procent van de consumptie van gas in de EU komt uit Rusland. Wat minder geweten is, is dat Rusland nog meer afhankelijk is van de EU dan wij van hen. De helft van de Russische export van gas gaat naar de EU. Bovendien wordt het grootste deel van het Russische gas getransporteerd langs pijpleidingen. Die kun je niet zomaar verleggen naar China, bijvoorbeeld. Economen noemen dit een situatie waarin de prijselasticiteit van het aanbod van gas dicht bij nul ligt. Of de prijs stijgt of daalt, de Russen zullen evenveel blijven aanbieden. Ze kunnen (op korte termijn) nergens anders heen met hun gas.

Langs onze kant (de vraagzijde) is de flexibiliteit iets groter. Om twee redenen. Ten eerste kan de EU andere bronnen aanspreken. Ten tweede leidt de hoge gasprijs tot een spaarzamer gebruik van gas zodat de vraag daalt. Met andere woorden, de prijselasticiteit van de vraag is hoger dan de prijselasticiteit van het aanbod, en zeker niet nul.

Broodnodig

Dit creëert een window of opportunity. Door een importtarief te heffen, dwingen we de Russen om hun exportprijs te drukken. Het gevolg zal zijn dat de winsten die Rusland realiseert bij de export van gas met evenveel daalt. En wij strijken die winst op: het importtarief wordt door de EU geheven en verhoogt de budgettaire inkomsten. Die kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld de gestegen gasprijzen te compenseren voor de mensen met een laag inkomen.

Wat als de Russen reageren door de gaskraan te sluiten? Dat kunnen ze, natuurlijk. Maar dat zou geen soelaas bieden. Rusland is in een hevige oorlog verwikkeld en heeft de inkomsten uit de verkoop van gas broodnodig om die bloedige oorlog te blijven voeren. Zonder die inkomsten valt de Russische oorlogsmachine stil en is de kans groot dat het Russische leger op korte termijn de aftocht moet blazen.

Een importtarief duwt Rusland tegen de muur. Ofwel accepteren de Russen het importtarief en verliezen ze hun inkomsten; ofwel stoppen ze de gastoevoer en hun inkomsten dalen evenveel. In beide gevallen verliezen ze de oorlog.