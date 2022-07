Een huisconcert in Delhi: zingen en dansen om dichter bij God te komen

In Delhi zijn het oude en het nieuwe nooit ver van elkaar verwijderd. De eeuwen waarin verschillende dynastieën hier hun hoofdstad bouwden, hebben hun sporen achtergelaten. Forten, poorten en graftombes uit vervlogen tijden liggen letterlijk op elke straathoek. Maar het zijn niet enkel stenen die ons met het verleden verbinden. Het zijn ook bijzondere buurtgenoten als Saqlain. Op het eerste gezicht een moderne stadsjongen in een jeansbroek die bij ons in de zetel zit, zoals we wel vaker onverwachts vrienden van vrienden over de vloer hebben. Tot hij begint te zingen. Ritmisch, poëtisch, feilloos.

Ik vraag of hij zanger van beroep is. Onze gezamenlijke kennis en mijn man glimlachen veelbetekenend, terwijl Saqlain bescheiden ‘ja’ zegt. “Bij de dargah.” De dargah, dat is de graftombe van de soefimysticus Nizamuddin Auliya, die in de veertiende eeuw op een paar honderd meter van ons huis zijn discipelen lesgaf en arme mensen voedde. Met liefde wilde hij tot God komen, en hij vond sociale ongelijkheden maar onzin. Nu is de hele wijk naar hem vernoemd, inclusief het 20ste-eeuwse deel waar wij wonen. De brede straten maken al na twee minuten lopen plaats voor de wirwar van steegjes rondom de ­dargah. Binnen de muren van het heiligdom worden geesten uitgedreven, wordt om aalmoezen gebedeld en bidden mensen van alle religies voor wonderen.

En er is dus muziek, al eeuwenlang. ­Nizamuddins favoriete discipel creëerde hier de qawwali-stijl van poëtische gebedsliederen, die van oudsher elke donderdagavond worden opgevoerd door op de grond zittende zangers, begeleid door mini-orgelachtige instrumenten. Onder wie dus Saqlain. En dat is geen keuze, maar een erfenis. Een roeping, zelfs. De mannen in zijn familie traceren hun stamboom rechtstreeks naar de hofmuzikanten van Nizamuddin. Daarbij hoort een huisje binnen de muren van de dargah, waar de familie van Saqlain al generaties lang woont. In eerste instantie ben ik verbaasd wanneer ik het kleine huisje zie. Want inmiddels weet ik dat de dargah-zangers wereldberoemd zijn. Maar voor hen is het huisje geen armoede, maar een voorrecht. Bijna alsof je dicht bij God zelf woont.

Toch zijn ze ook niet rijk. Helemaal niet sinds er vanwege de pandemie niet langer bussen vol toeristen bij de dargah verschijnen. Die laten altijd waardevolle bankbiljetten achter bij de muzikanten, die traditioneel tijdens hun concert vrijwillige bijdrages in ontvangst nemen. Daarom vindt Saqlain het een uitstekend idee om in ruil voor donaties bij ons in een woonkamer vol vrienden te komen zingen.

Met vijf neven en broers in traditionele kledij voert hij twee uur lang qawwali-muziek op, zittend op ons tapijt naast het speelgoedkeukentje van mijn dochter. Mijn man speelt een aantal nummers mee op zijn westerse gitaar. Onze vrienden, een mix van Indiase en internationale Delhiërs, zingen en dansen.

Of het ons dichter bij God brengt, weet ik niet, maar op dit moment voel ik me helemaal verbonden met mijn historische wijk, waar al eeuwen mensen van verschillende achtergronden samenkomen voor kunst, maatschappelijk werk en mystiek. Ik kan me nauwelijks iets voorstellen wat meer ­typisch Delhi is.