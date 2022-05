Een hoogdag voor de hypocrisie, maar de speeches zorgen voor jolijt

Mark Coenen is columnist.

Bij ons keken politiek en muziek elkaar afgelopen weekend diep in de lustvolle ogen tot ver na de uitzending, tijdens de nazit op de parking bij de MIA’s. In Amerika vond ongeveer tegelijk het diner van de correspondenten van het Witte Huis plaats. Naast het traditionele gevecht over de index op 1 mei was het dus ook het moment voor het nagenoeg zinloze gevecht met de buik, om zonder kleerscheuren in dat pak te geraken dat je kocht toen je nog 6 kilo minder woog.

In tegenstelling tot de Vlaamse prijsuitreiking is dat diner geen virtuoos klank- en lichtspel, maar een wat saaie gala-avond waar pers en politiek voor een keer doen dat ze tegen een mopje kunnen, terwijl ze elkaars bloed kunnen drinken tot ze scheel zien. Een hoogdag voor de hypocrisie, maar gelukkig zorgen de speeches altijd voor sfeer en jolijt. Het is ook het moment waarop de president eens op grappige wijze zijn gram kan halen: als zijn tekstschrijvers in vorm zijn, tenminste.

De koning van de schijnbaar achteloos uit de mouw geschudde oneliners was Obama: na zijn presidentschap vonden niet alleen de Republikeinen dan ook dat hij een betere stand-upcomedian dan een president was. Maar toen moest Trump nog komen: die haatte het pedante zootje ongeregeld dat bij welke woordvoerder dan ook grote gaten schoot in de persbriefings tijdens zijn verblijf in het Witte Huis.

Trump had natuurlijk ook de bijzondere gave om telkens opnieuw schertsfiguren te benoemen om dat woord te voeren. De bekendste was Comical Sean Spicer, die zich altijd in zoveel bochten wrong dat hij er een driedubbele hernia en een liesbreuk aan overhield.

De grappigste was zijn laatste woordvoerder, de diepgelovige Kayleigh McEnany, die op haar eerste dag plechtig beloofde dat ze nooit zou liegen tegen de perswolven en dat op haar tweede dag al wel deed, met een van de pot gerukt verhaal over de covidbesmettingen in het Witte Huis. Vele satirische programma’s hielden er toen mee op, omdat de werkelijkheid niet meer te overtreffen viel.

Zes jaar lang verscheen de president niet op het diner. Trump haatte de liegende linkiewinkies van de mainstreammedia. Joe Biden was er deze keer wel.

“Ik ben blij voor jullie te staan: jullie zijn de enige Amerikanen die nog minder populair in de ratings zijn dan ik”, was een mooie opener. Hij legde ook uit waarom er in zes jaar geen president meer was aangeschoven. “Eerst hadden we een plaag en daarna kwam covid daar nog bovenop.”

Daar konden zelfs die van Fox mee lachen. Zij het een beetje zuur.