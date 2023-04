Een hele avond ging het over het aanvaardbaar maken van nieuw-rechts. En dan kwam die foto

Journalist Bruno Struys woonde woensdagavond de lezing bij van Oostenrijks boegbeeld van identitair rechts, Martin Sellner.

Na een half jaar in het zadel als premier van Italië verschijnt de ene na de andere verraste commentaar over Giorgia Meloni. De critici die haar afschilderden als de politieke erfgenaam van Benito Mussolini, krijgen ongelijk, schrijft The Washington Post.

Misschien was het portret dat van haar verscheen in kranten in oktober schrikbarender dan wie ze werkelijk is. Dan kon het enkel meevallen. “Ofwel wordt de regering aan ons gegeven, ofwel zullen we ze grijpen door naar Rome te marcheren”, zei Mussolini. Het werd beiden.

Maar Meloni volgt het democratische proces. Ze wint verkiezingen en hoewel ze voordien niets dan kritiek had voor de EU, respecteert ze nu de instellingen en vooral het Europees geld. Ja, ook Mussolini startte honderd jaar geleden met een coalitie, maar hij had geen half jaar nodig om zijn ambities als dictator kenbaar te maken en daar ook de wetgevende initiatieven voor te nemen.

Misschien worden uiterst rechtse verkiezingsoverwinningen schrikbarender voorgesteld dan ze werkelijk zijn en is Europa sinds WO II beter ertegen gewapend dan vaak gedacht? Is dat niet waarom Dries Van Langenhove naar eigen zeggen uit de Kamer stapt: omdat hij er niks bereikt?

Donderdagavond zat hij in een aula te luisteren naar de Oostenrijkse identitair activist Martin Sellner. Hij deed het voor Van Langenhove allang gekende ‘overton window’ uit de doeken. “We moeten onze ideeën, die nu voor velen nog ondenkbaar zijn, salonfähig maken”, zei Sellner. Hij wou het dus niet over de ideeën zelf hebben, want daarover was eensgezindheid, maar over de strategie.

Net als Van Langenhove is Sellner ervan overtuigd dat de publieke opinie moet gekneed worden en politiek geactiveerd. Elke provocatie, elk spandoek dat over het Gravensteen wordt uitgerold, elke actie tegen verteluurtjes door dragqueens, zijn opportuniteiten om de meningen aanvaardbaarder te maken bij het brede publiek. “Zoals Greenpeace”, zegt Sellner.

De pers is een medestander in deze metapolitiek. Sellner stak niet onder stoelen of banken dat de ophef over de lezing wat dat betreft een cadeau was, netjes ingepakt door KU Leuven. Na de lezing stapte ik met de aanwezigen nog even mee. Wat een verschil met de bruinhemden destijds. Ook deze jongens dragen een uniform, een polo al dan niet met Schild & Vrienden-logo en strak gecoiffeerd, maar ze staken wel braaf pet en lintje weg, om geen confrontaties te veroorzaken. Dit was geen mars op Rome.

Zijn de identitairen schrikbarender voorgesteld dan ze werkelijk zijn? ’s Anderendaags zie ik dat Sellner een foto deelt van het event. Hij poseert erop met twee van Van Langenhoves Schild & Vrienden. Ze zetten hun beste beentje voor en alle drie maken ze hetzelfde handgebaar. Drie vingers vormen een W, de wijsvinger vormt met de duim de cirkel van een P. White Power. Of misschien vonden ze gewoon de lezing dik oké.