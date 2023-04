Een goednieuwsshow als in Oostende wekt een vertekend beeld over de energietransitie

Jonathan Holslag doceert aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is de auteur van Van muur tot muur: de wereldpolitiek sinds 1989. Vierwekelijks schrijft hij een essay voor De Morgen.

Europese regeringsleiders spraken deze week in Oostende af om de capaciteit van de windmolens op zee tegen 2030 te verviervoudigen. Dat, zo opperden zij, moet ons minder afhankelijk maken van invoer en betaalbare energie opwekken voor de gezinnen. België is door zijn knowhow een pionier in dit domein en het is goed dat ons land initiatief neemt. Het probleem is evenwel dat men in Oostende van Noordzeewind een politieke hype maakt en dat we zelfs met de extra capaciteit onze huidige afhankelijkheden amper wegwerken. Politieke leiders moeten de burger eerlijker informeren.

Ik wil hier niet pretenderen een energiedeskundige te zijn, maar de verklaringen in Oostende laten mij achter met veel twijfel en vragen. De windmolencapaciteit op de Noordzee wordt dus vergroot van 30 naar 120 Gigawatt. In zeer optimale omstandigheden draaien die molens 4.000 uur per jaar en leveren zij 480 terawattuur aan elektrische energie. Het jaarlijkse energieverbruik van de Noordzeeclub (Benelux, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, VK, Ierland en Noorwegen) bedraagt echter bijna 10.000 terawattuur. Als dat verbruik tegen 2030 zou dalen tot pakweg 9.000 terawattuur, zoals voorgeschreven door RepowerEU, dan zal Noordzeewind voorzien in 5 tot 6 procent van de energiebehoefte.

Dat geldt ook voor België. In het beste geval levert de wind uit ons stukje Noordzee 5 tot 6 procent van onze behoefte. Tegen 2030 zouden we voor ongeveer 32 terawattuur aan Noordzeewind opwekken, tegenover 8 terawattuur vandaag. Maar het energieverbruik zal op ongeveer 540 terawattuur liggen als we uitgaan van het RepowerEU-scenario. De uitbreiding van de Noordzeewind, goed voor 24 terawattuur, zal in het beste geval de helft van de capaciteit van de kerncentrales op kunnen vangen. Die bedroeg de voorbije jaren rondom 48 terawattuur.

Het Noordzeeproject opent natuurlijk mogelijkheden om elektrische stroom uit andere landen in te voeren. Nieuwe kabelnetwerken zullen dat toelaten. De vraag naar de Noordzeestroom zal echter ook in de partnerlanden groot zijn. Bovenal moeten we ervoor zorgen dat we die invoer kunnen bekostigen. De invoer van energie, of dat nu stroom, aardgas of wat dan ook is, zal door de transitie steeds zwaarder wegen op de handelsbalans. We zullen dus sowieso nog veel energie elders moeten gaan zoeken en dat zal geld kosten.

Fossiele brandstoffen

Het belangrijkste punt blijft echter: afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen. Aardolie en aardgas vertegenwoordigen nog steeds 53 en 28 procent van onze energievoorziening. Dat is gigantisch. De industrie, transport en verwarming in de huizen blijven de grote slokoppen. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. De discussie over energie wordt vaak verengd tot elektriciteit, maar elektriciteit vormt slechts 17 procent van onze totale energiemix. Fossiele brandstoffen blijven de belangrijkste energiebronnen, goed voor 65 procent van de behoefte. Volgens het Nationaal Energie- en Klimaatplan, zou dat aandeel ook tegen 2030 erg groot blijven.

De oorlog in Oekraïne heeft ons gedwongen om de bevoorrading van olie en gas bij te sturen. De aanvankelijke veronderstelling in het Energie- en Klimaatplan om nucleaire energie deels te vervangen door aardgas is onhoudbaar. Voorlopig hebben we de afhankelijkheid van Rusland vervangen door nieuwe afhankelijkheden van Amerika en het Midden-Oosten, zeker voor wat aardolie betreft. Al voert Europa nog steeds zeer aanzienlijke hoeveelheden aardolie in, onrechtstreeks, via Azerbeidzjan, bijvoorbeeld, of via India en de Golfstaten, waar de goedkoop aangekochte Russische olie gewoon gemengd wordt in opslagtanks en als mix wereldwijd verkocht.

Voor wat aardgas betreft blijft Rusland een belangrijke leverancier. In 2021 voerde België volgens Eurostat 7 miljoen kubieke meter Russisch gas in. Dat komt overeen met 46 terawattuur aan energie, ongeveer 8 procent van onze totale energiebevoorrading en 12 procent van de gasinvoer. In de eerste drie maanden van dit jaar kwam liefst 18 procent van het door België ingevoerde gas uit Rusland; een deel daarvan wordt doorgevoerd naar buurlanden. Ook toen de excellenties hun Noordzeeverdrag tekenden, lag er een steenworp verderop een Russische gastanker voor anker in Zeebrugge en waren er twee onderweg. We kunnen dus nog steeds niet zonder Russisch gas en de olie-embargo is niet bijzonder doeltreffend. De energiemarkt is nu eenmaal een wereldwijde markt en in die wereldwijde markt heeft Rusland nog steeds partners bij de vleet.

Transitie

We kunnen en moeten zoeken naar alternatieven, maar het feit blijft dat we de komende decennia nog zeer sterk afhankelijk zullen blijven van ingevoerde fossiele brandstoffen. Voor de energieopwekking wordt gretig gelonkt naar groene waterstof, een zogenoemde drager, opgewekt met hernieuwbare energie. De uitrol van waterstof zal echter traag verlopen. Tegen 2030 mikt de EU op 10 miljoen ton ingevoerde en 10 miljoen ton zelf geproduceerde waterstof. Dat komt overeen met ongeveer 13 procent van de energiewaarde van de ingevoerde aardolie. Die groene waterstof zullen we grotendeels moeten invoeren en het argument dat we daarmee onze energieveiligheid vergroten, wordt grotendeels tenietgedaan door het feit dat het Midden-Oosten voorlopig de meest waarschijnlijke grote leverancier wordt en dat China wellicht een van de goedkoopste producenten van waterstof wordt.

Een belangrijke omwenteling zal zich moeten voordoen in onze industrie, vandaag een uiterst belangrijke sector in ons land. Er liggen veel scenario’s op tafel. Circulaire economie zou het verbruik van aardolie voor chemische producten als plastic kunnen beperken. Biomassa, als suiker, kan ook dienen als alternatief. Rotterdam bijvoorbeeld profileert zich nadrukkelijk op dat vlak. Maar biomassa gaat vaak ten koste van kostbare natuur en voedselveiligheid. Opnieuw zal de weg naar chemische industrie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen lang zijn en haar succes wordt sowieso ook bepaald door concurrentie met de chemische clusters in Azië en Amerika.

De belangrijkste vooruitgang op middellange termijn zit wellicht bij de gezinnen, goed voor 20 procent van het totale energieverbruik in België. Isolatie, zonnepanelen en elektrisch rijden kunnen het energieverbruik in die sector snel verder doen dalen. De keerzijde is dat deze confetti van individuele projecten erg duur is en zwaar weegt op minder vermogende gezinnen. Bovendien maakt slecht beleid de vooruitgang op het ene front soms ongedaan op het andere front. De winst die we bijvoorbeeld boeken door huizen te isoleren wordt deels geneutraliseerd door nog steeds veel te verspreid te bouwen, waardoor de energieverdeling minder doeltreffend kan gebeuren en er doorgaans ook meer vervoer nodig is.

Burgers

Kortom, de politiek moet eerlijk zijn naar zijn burgers toe. Een goednieuwsshow als in Oostende kan nuttig zijn om het enthousiasme voor de transitie aan te wakkeren, maar ze wekt ook een vertekend beeld. De bijdrage van het Noordzeewindpark aan onze energieveiligheid of energieafhankelijkheid blijft bescheiden. In het geval van België zal zij teniet worden gedaan door de sluiting van de overblijvende kerncentrales. Die sluiting is misschien uitgesteld, maar het is nog steeds niet duidelijk wat er op lange termijn met de overblijvende centrales zal gebeuren. Wellicht zal onze energieveiligheid ook de komende jaren verder op de proef worden gesteld, al was het maar door het feit dat de kabels in de Noordzee even kwetsbaar zijn als de pijpleidingen in de Baltische Zee en we nog steeds veel energie zullen invoeren uit onstabiele gebieden.

De vraag is of ons land dat nog kan, een energiestrategie uitwerken, gezien de versplinterde bevoegdheden. Als u tijd teveel hebt, moet u maar eens het nationale energie- en klimaatplan proberen te lezen. Als voorbeeld van onduidelijk beleid kan dat tellen. De overheid moet die ongemakkelijke waarheden durven vertellen, maar doet eigenlijk amper de moeite om een heldere energiestrategie aan zijn burgers voor te leggen. En dan moet ze niet staan te kijken dat burgers, zoals ondergetekende, wantrouwig zijn. Er wacht ons een hele lange en dure aanpassing. In plaats van te suggereren dat het allemaal wel goed komt, moet de overheid de opties op een transparante manier analyseren en de kosten ervan becijferen. Burgers hebben daar recht op.