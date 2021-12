Een Franstalige die Vlamingen gaat vertellen dat ze niet op het Vlaams Belang mogen stemmen: het zal arrogant overkomen

Luckas Vander Taelen is columnist en historicus.

De Waalse socialiste Mélissa Hanus is pas 28 en daarmee het jongste lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Toen ze de eed aflegde, droeg ze een T-shirt met de beeltenis van Martin Luther King. Dat zei meteen alles over haar politieke overtuiging, die ook bleek toen ze bij de openingszitting weigerde vooraan plaats te nemen naast die andere jonge parlementariër, Dries Van Langenhove. Die zetelt namens een partij die Mélissa Hanus het meest van al verafschuwt: het Vlaams Belang. Het is tegen het gedachtegoed van extreemrechts dat ze wil strijden, zoals ze uitlegt in haar boek Bouger les Lignes, une voie pour s’éléver contre l’extrème droite.

Hanus ziet met lede ogen het grote aantal extreemrechtse verkozenen in de Kamer. Dat zijn allemaal Vlamingen, waardoor er onvermijdelijk toch een communautair tintje zit aan haar demarche: een Waalse, uit het verre Luxemburg die ten oorlog trekt tegen een Vlaamse partij.

Mélissa Hanus (PS) bij haar eedaflegging in de Kamer in juni 2019. Beeld Photo News

Het eerste punt van haar kruistocht is meteen ambitieus: de dotatie te laten annuleren die het Vlaams Belang jaarlijks krijgt. Die bedroeg in 2020 7,9 miljoen euro. Zij wil met de steun van andere volksvertegenwoordigers naar de Raad van State om de partij te laten veroordelen wegen racisme en aanzetten tot haat. Naar eigen zeggen zou ze 130 bewijzen daarvan hebben verzameld in de meest diverse vormen, van screenshots tot brochures en boodschappen op de sociale media.

Hanus is zeker van de kracht van haar dossier. In een interview met Le Soir zei ze: “Ik kan niet vertrekken van het principe dat de Raad van State in een richting zou gaan die ik niet pertinent vind.” Van een grote zelfverzekerdheid geeft die uitspraak zeker blijk, minder van strategisch inzicht.

Want het is de vraag of de weg die de jonge Hanus kiest de beste is om de partij van Tom Van Grieken aan te vallen. Het Vlaams Belang werd in 2011 voor vergelijkbare feiten voor de Raad van State gedaagd. Toen vond die dat bepaalde uitingen van mandatarissen van de partij weliswaar als beledigend en kwetsend konden overkomen, maar dat het niet bewezen was dat er “een aanzet was tot het schenden van essentiële democratische principes”. Het is niet denkbeeldig dat er nu een gelijkaardige vonnis zal volgen, omdat over uitspraken van een Hooggerechtshof geen vermoeden van partijdigheid mag hangen.

Als de Raad van State de Waalse socialiste wel zou volgen, betekent dat uiteraard een financiële aderlating voor het Vlaams Belang. Maar het zou tegelijk een enorm cadeau zijn, op maat gesneden voor propaganda-doeleinden: de grootste partij van Vlaanderen, die de stem van het volk vertegenwoordigt, gefnuikt door de perfide Waalse socialisten. Een Franstalige pasionaria die Vlamingen gaat vertellen dat ze niet op het Vlaams Belang mogen stemmen: het zal in het noorden van dit land onvermijdelijk arrogant overkomen, omdat de PS weet dat ze niets hoeft te vrezen op electoraal vlak. Geen Vlaming kan zich in het stemhok uitspreken over de demarche van Hanus.

De Franstalige linkerzijde en de achterban van Mélissa Hanus zullen ongetwijfeld applaudisseren. Zij heeft er alle vertrouwen in: ze denkt dat het afnemen van de dotatie “de weg is om het probleem op te lossen”. Ze zou moeten weten dat dit behoorlijk aanmatigend klinkt voor kiezers van het Vlaams Belang. Die worden alleen maar in hun keuze bevestigd als iemand hun partij als ‘een probleem’ omschrijft.

En het Vlaams Belang zal niet aarzelen om tegen Hanus argumenten te gebruiken die weliswaar niet ter zake doen, maar ook met overheidsgeld te maken hebben. Geen partij in dit land heeft de voorbije dertig jaar zoveel onfrisse schandalen meegesleurd als de PS, van Agusta over Publifin tot Samusocial. Ik hoor het Dries Van Langenhove al zeggen tegen zijn Waalse leeftijdgenote: van uw partij hebben wij geen ethische lessen te ontvangen.

Hanus zal het beeld niet meer kunnen corrigeren van een Waalse aanval op een Vlaamse partij, wat perfect past in de nationalistische romantiek als een Leeuw van Vlaanderen 2.0. Ze geeft het Vlaams Belang de kans om zich als slachtoffer voor te stellen van een belgicistisch complot, wat van electorale goudwaarde is. Het zou van de partij de absolute winnaar van de verkiezingen van 2024 kunnen maken. En haar een nog hogere dotatie opleveren. Als dat gebeurt, krijgt Mélissa Hanus zonder enige twijfel een reuzenruiker toegestuurd van Tom Van Grieken.