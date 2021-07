Beste lezer,

Een Extra Digitale Editie over ons klimaat & milieu, moet dat echt? Wel ja, het moet echt. Waar zullen we beginnen in de recente nieuwsstroom? Bij de alles verwoestende watersnood die ook in ons land dood en vernieling bracht? Of bij de met PFOS vervuilde grond die door de Oosterweel-werken plots in het politieke brandpunt is komen staan?

Een paradox lijkt te ontstaan. Hoe dichter en concreter het veranderende klimaat en het vervuilde leefmilieu komen, hoe meer de mens de neiging heeft om zich al te sluiten van alle zorgwekkende berichten. Vanuit menselijk perspectief is dat begrijpelijk, maar toch is er voor uitstel en ontkenning stilaan geen tijd meer.

Met deze Extra Digitale Editie willen we u dan ook graag een uitweg uit de impasse en de somberte tonen. Briljante denkers als Bruno Latour of Opha Pauline Dube bieden hier vergezichten aan over klimaatzorg en duurzaamheid, maar evengoed verzamelden we concrete tips voor duurzamer leven, werken of reizen. Zodat u slimmer en beter geïnformeerd de zomer in kunt.

Veel leesplezier,

Kirsten Bertrand & Bart Eeckhout