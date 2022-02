Een digitale detox is eerstewerelddingetje

Tine Peeters is journalist.

Het zou makkelijk zijn om het wetsvoorstel van CD&V in de Kamer over internet als grondrecht met de grond gelijk te maken. Als het zoveelste ballonnetje. Als een slag in het water. Als opgewarmde kost. Dat zou een snel geschreven edito opleveren met wat schimpscheuten naar ‘die volkspartij van weleer’ die niet meer weet wat er bij de mensen leeft in deze tijd van de torenhoge energiefacturen en de voorthollende inflatie.

Maar, u voelt het al aan uw water, dat zal niet gebeuren. Het is juist dat de christendemocraten al in 2017 probeerden de toegang tot het internet in te schrijven in de grondwet, maar dat voornemen toen niet op de agenda van het parlement kregen. Het is ook een feit ook dat de Franstalige socialisten een gelijkaardig voorstel indienden en dat Europa het principe van de ‘universele dienst’ garandeert.

Eurocommissarissen Margrethe Vestager en Thierry Breton gingen eind januari zelfs nog verder en presenteerden hun ontwerp van een ‘digitale grondwet’, dat iedereen veilig internet wil garanderen. Van Bill Gates tot Mark Zuckerberg en Bono, al jaren hebben ze hun mond vol van universele toegang tot het internet en alle weldaden die hieruit zullen voortvloeien.

Waarom moet die internettoegang dan ook nog eens in onze nationale grondwet staan te blinken? Zodat Jan Briers, in een vorig leven gouverneur van Oost-Vlaanderen voor N-VA, een wet op zijn conto kan schrijven? Misschien.

Het klopt echter evenzeer dat het gebrek aan toegang tot het internet een reeël en onderschat probleem is. Hier, in dit land dat zo graag pronkt met haar kenniseconomie. Er een basisrecht van maken, verplicht de overheid werk te maken van een internetverbinding voor iedereen, wat hopelijk de digitale kloof verkleint. Want de havenots staan, alweer, ook bij deze kloof aan de foute kant. Corona heeft die kloof - dat ziet elk klein kind - nog verder verbreed.

Digitale ongelijkheid leidt tot sociale uitsluiting, besloot de Koning Boudewijnstichting in 2020. Maar liefst 40 procent van de bevolking, blijkt uit hun studie, is kwetsbaar tegenover de toegenomen digitalisering van de samenleving.

Steeds meer openbare diensten, van het OCMW tot De Lijn of de ziekenfondsen, vragen dat je afspraken online inboekt. Steeds meer banken sluiten filialen zodat mensen kilometers moeten afleggen om simpele bankzaken te regelen. Steeds meer scholen zetten huiswerk op Smartschool of Google Classroom. Ook buiten quarantaines of lockdowns. Een vlotte en constante internetverbinding is dus geen frivoliteit, maar een basisbehoefte.

Je zorgen maken over je eigen overmatige internetgebruik of dat van je kinderen is een eerstewerelddingetje. Een luxe die veel mensen zich niet kunnen permitteren. Een ‘digitale detox’ doe je pas wanneer je zonder geldzorgen kunt internetten. En onbekommerd en trots eerst op Facebook, Insta of Twitter kunt posten dat je geen internet nodig hebt.