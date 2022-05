Een dictatuur als Rusland versla je enkel van binnenuit

Maarten Rabaey is journalist.

De Russische president Vladimir Poetin zal vandaag een toespraak houden die de loop van de oorlog in Oekraïne kan veranderen. Op 9 mei, de dag waarop Rusland normaal het einde van WOII en de overwinning op de nazi’s herdenkt, zal hij de achtergrond van de jaarlijkse militaire parade misbruiken om zijn bloedig offensief goed te praten. De kans is helaas groot dat de Russen en wij overstelpt gaan worden met haatpropaganda tegen Oekraïne en de NAVO-lidstaten die de regering Zelensky in Kiev steunen. Zijn dreigementen zijn ook voorspelbaar. Verwacht een verwijzing naar de nieuwe intercontinentale ‘Satan II’-kernraket, als waarschuwing aan de NAVO om zich terughoudend op te stellen.

Cruciaal wordt de vraag of Poetin het woord oorlog in de mond zal nemen. Tot nu doet hij het bloedvergieten in Oekraïne af als een ‘speciale militaire operatie’. Als hij over oorlog praat, is de kans groot dat dit juridisch de weg effent voor het oproepen van reservisten of burgers. Een grootschalige mobilisatie zou een fatale vergissing zijn van de Russische president. Hij zou opnieuw talrijke Russische jongeren veroordelen tot een gewisse dood in de loopgraven van het Donbas-bekken terwijl zij horen te studeren en te werken aan de economische toekomst van het land.

De kans is klein dat deze jongeren vandaag op de 9 Mei-parade geconfronteerd zullen worden met de foto’s van duizenden leeftijdsgenoten die al sneuvelden in Oekraïne. Elke vorm van protest of een ander geluid om stil te staan bij het Oekraïense bloedbad zal hardhandig worden onderdrukt.

Toch kan je maar hopen dat enkele activistische moeders van gesneuvelden opnieuw het lef zullen hebben om de foto’s van hun zonen even omhoog te houden of hun namen te scanderen als alle camera’s op het Rode Plein gericht staan. Moeders brachten de oorlog in Tsjetsjenië ooit tot een einde, moeders zullen ooit de oorlog in Oekraïne tot staan brengen.

Als we weer vrede willen op het Europese continent zullen we op een dag moeten steunen op deze kritische onderstroom in Rusland die de oorlog met het Oekraïense broedervolk wil beëindigen. Een dictatuur als het Rusland van Poetin kan niet louter militair worden verslagen, enkel van binnenuit.

“Ik ben ervan overtuigd dat gewetensvrijheid, samen met de andere burgerrechten, de basis vormt voor vooruitgang”, citeerde Nobelprijswinnaar voor de Vrede en Novaya Gazeta-hoofdredacteur Dmitry Muratov in december vorig jaar in zijn aanvaardingsrede zijn illustere voorganger Andrei Sacharov. Die werd bekroond omdat hij zich van kernfysicus ontpopte tot ontwapeningsactivist. En: “Ik ben ervan overtuigd dat internationaal vertrouwen, ontwapening en internationale veiligheid ondenkbaar zijn zonder een open samenleving met vrijheid van informatie, vrijheid van geweten en meningsuiting.”

Laat woorden als deze vandaag tot ons doordringen. Wij kunnen en moeten vanuit Europa meer inspanningen doen om jonge Russen de wijze woorden van moedige dissidenten zoals Sacharov en Muratov te laten horen, om de oorlogsmisdadiger uit het Kremlin door zijn eigen volk te laten verjagen.