Een democratie beschermt niet enkel jouw recht om je mening te uiten, het biedt ook bescherming aan minderheden

Je mag alles denken. Je mag ook alles zeggen. Racistische en seksistische ‘grappen’ bijvoorbeeld – ga je gang – tegen een even racistische en seksistische vriend, op café, als je te veel gedronken hebt, veel bitterballen achterover hebt geslagen en dan mag je er ook even hartelijk om lachen en elkaar schouderklopjes geven. Eindelijk, iemand die je frustraties begrijpt, iemand met een even belabberd gevoel voor humor.

Van zodra je er echter een vreemde mee lastigvalt op straat, sta ik niet in voor de gevolgen van je woorden. Van zodra je je in de publieke ruimte begeeft, gelden er andere regels. Vooral als je een voorbeeldfiguur bent, waar jonge mensen naar komen luisteren, die uitgenodigd wordt aan een universiteit.

Racisme en seksisme zijn een gif in onze samenleving. Ze hebben een direct en meetbaar effect op het dagelijkse leven van minderheidsgroepen in Vlaanderen. Ze leiden ertoe dat je met een achterstand overal aan begint: van het zoeken naar een huis tot solliciteren. Je leven wordt letterlijk vertraagd. Het zijn daarom ook geen meningen, geen onschuldige uitspraken, niets om over te grappen. Het zijn strafbare feiten.

Tegenover de schade die individuele levens ondervinden, staat echter de vrijheid van meningsuiting van de overgrote meerderheid. En er zijn heel wat mensen die vinden dat ze ondanks alles en ten koste van iedereen recht hebben op een absolute vrijheid van meningsuiting. Dit is strafrechtelijk niet het geval, in theorie zijn er grenzen. Sinds kort ook in praktijk: de rechtbank veroordeelt een plastische chirurg voor de walgelijke uitspraken die hij in 2019 tijdens een lezing van studentenvereniging KVHV aan de UGent deed.

Het recht op de vrijheid van meningsuiting is een groot en belangrijk goed dat koste wat kost beschermd moet worden. Het is echter zo waardevol dat het niet op één lijn gezet mag worden met het recht op belediging, want je mening uiten is zeker niet gelijk aan het doen van walgelijke, polariserende en schadelijke uitspraken die de democratie juist ondermijnen. Er zijn mensen die zich afvragen of we nu niet in Iran of China zijn beland en aan zulke uitspraken merk je hoe onverschillig we omgaan met dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar waar andere mensen, elders in tijd en ruimte, letterlijk voor gestorven zijn. Dit is geen overbodige luxe, ga er dan ook bewust mee om. Draag verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit recht.

Een democratie beschermt niet enkel jouw recht om je mening te uiten, het biedt ook bescherming aan minderheden, het maakt plek voor vrouwen. De grondwet waar jij je zogenaamd op beroept om te mogen discrimineren, is dezelfde grondwet waarin gelijkheid tussen man en vrouw verzekerd is. Je kunt niet de grondwet willekeurig gebruiken om andermans recht, dat in dezelfde grondwet gewaarborgd is, te ontnemen.

Meer nuance in je mening, meer empathie in wie je bent als publiek figuur, meer voeling voor anderen, meer respect voor de democratische vrijheden waar je gebruik van mag maken, meer respect ook voor een universitaire instelling, is niet hetzelfde als censuur.