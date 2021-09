Een coronapas invoeren is noodzakelijk geworden maar de Brusselse regering verdient er geen applaus voor

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van ‘De Morgen’.

Verrassend vlot is in de Brusselse gewestregering, en in de rest van de vaderlandse politieke wereld, de eensgezindheid aan het groeien om in de hoofdstad de verplichting van een coronapas uit te breiden naar onder meer bars en restaurants. ‘Verrassend vlot’ omdat dit toch geen mineure maatregel is, maar een nieuwe forse ingreep in het privéleven van wie in Brussel woont of leeft.

Het is wel stilaan een noodzakelijke ingreep geworden. Terwijl in de rest van het land de vaccinatiecampagne naar wens verloopt, blijft Brussel almaar verder achterop hinken. Zelfs naar internationale maatstaven scoort Brussel als metropool belabberd. Goedbedoelde initiatieven op markten, in winkels en in scholen schieten te kort.

De Brusselse regering verdient dan ook geen al te luid applaus voor de plotselinge daadkracht waarmee ze nu bereid lijkt om de coronapas in te voeren. De noodgreep is het spijtige gevolg van het al te lankmoedige beleid van de voorbije weken en maanden. Dit had wellicht vermeden kunnen worden.

Maar nu dus stilaan niet meer. De Brusselse coronapas is een noodzakelijk kwaad geworden. Hij moet verhinderen dat, door weer opverende ziektecijfers in het najaar, het hele publieke leven in de hoofdstad toch weer op slot moet. Dan straf je de hele samenleving en economie voor de onwil van een minderheid. Tegelijk kan het voor de twijfelaars en weigeraars hopelijk een extra stimulans zijn om toch de angst voor het spuitje te overwinnen. Baat de wortel niet, dan moet het maar met de stok.

Zijn er nadelen aan de coronapas? Zeer zeker. De forse inbreuk op de privacy valt niet te ontkennen. Anderzijds kan al wie deze zomer in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland of Oostenrijk verbleef, getuigen dat een app openen of pasje tonen slechts een formaliteit is, althans voor wie in orde is. Dat de coronapas de samenleving verdeelt, en dat die verdeling deels sociaal bepaald is, klopt ook. Maar daartegenover staat dat het coronavirus zelf medisch, sociaal en economisch tot nog zoveel grotere ongelijkheid leidt. Iedereen is even vrij om een vaccin te nemen, of niet, ongeacht rang of stand. Tot slot is er de geografische ongerijmdheid, waarbij je in Brussel of Schaarbeek een pasje nodig kan hebben, maar in Wemmel of Vilvoorde niet. Die gaten in het systeem zijn moeilijk te vermijden, maar die imperfecties wegen niet op tegen het nut van een pas.

Niemand hoeft te juichen als Brussel straks doorzet met de invoering van de coronapas. Belangrijk is dat de pas uitzonderlijk en tijdelijk blijft en dat de poort naar vaccinatie en vrijheid voor iedereen wijd open blijft staan. Hopelijk komt de vaccinatietrein ook in Brussel zo alsnog onder stoom. Zolang dat niet gebeurt, moeten we het met het pasje stellen. Helaas.