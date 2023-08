Jeroen Olyslaegers is columnist.

In Antwerpen doen veel metroroltrappen het niet meer. De VRT interviewt toeristen die met bagage uit een donker hol komen gekropen. De Lijn belooft beterschap wat de zichtbare verloedering van de premetrostations betreft. De woordvoerder van de Lijn schetst de merkwaardige mentaliteit. Als het nog marcheert, marcheert het. De vakbond klaagt het resultaat van jaren besparingen aan. Besparen betekende hier plicht vervangen door cijfers. Een centralisering van het bestuur betekende een decentralisering van verantwoordelijkheid. In feite gaat het over een mentale aandoening. Vervreemding ten opzichte van wat het betekent om samen te leven, te werken, en op tram, trein of bus terug naar huis. Zij die lijden aan deze aandoening zijn bestuurders die het openbaar vervoer weigeren te nemen en hun chauffeur als hun maatschappelijke klankbord beschouwen wanneer ze naar huis worden gevoerd. Vervreemding betekent in een gesubsidieerde wagen klagen over een kloof met de burger, vaak stilstaand in een file.