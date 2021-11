Mark Coenen is columnist.

Zonder het te beseffen rondden wij zondag de kaap van de honderd van ons lokale sociale experiment Den Draad.

Daarbij kraken wij wekelijks in het beperkte maar voortreffelijke gezelschap van de buren en wat daar op lijkt aan de gemeenschappelijk tuindraad een flesje schuimwijn.

(Of twee. Of drie, daar wil ik van af zijn. Kan ook al eens een flesje rood passeren.)

Wij begonnen op de eerste zondag van de eerste lockdown vorig jaar en plannen pas te stoppen als een van ons naar Nieuw-Zeeland verhuist in functie van de klimaatcrisis of al dan niet schielijk overlijdt: zo leuk is het.

Alleen met een briefje van de huisdokter mag den Draad een keertje geskipt worden, op straffe van boete dan nog, die bestaat uit de verplichting een duurdere fles mee te brengen de volgende keer. Daar zijn wij onverbiddelijk in. Staat in de statuten, trouwens.

Een buurtcafé in de buitenlucht waar zelfs mensen met een maairobot toegelaten zijn: waar vindt men dat nog?

De stemming, die dikwijls uitgelaten is in een atmosfeer zwanger van moppen, imitaties en goede luim, was afgelopen zondag uitermate bedrukt.

Het niveau moet hier dringend naar beneden, sprak de jongste deelneemster na een paar minuten kordaat, want zo is er geen leute meer aan.

Zij komt uit West-Vlaanderen en daar spreekt men zo, naar het schijnt.

Zorgelijk staarden wij in ons alweer bijna lege glas.

De stilte was in dikke plakken te snijden. Dra dropen wij af.

Het lijkt wel alsof het terug maart 2020 is en alle inspanningen om het virus in de hoek van de achterste kamer te begraven voor niets zijn geweest.

We zijn moe. Of moegetergd. Of is dat hetzelfde?

We weten het niet meer, als we het al ooit geweten hebben. Voor elke maatregel die voorgesteld wordt is er wel een statistiek, een pedagoog of een privacyregel die men gebruikt om de zaak weer op losse schroeven te zetten. Reken daar de waanzinnige, soms tot op het niveau van je reinste idiotie gefederaliseerde organisatie van dit land bij, én de onuitroeibare neiging van sommige beleidsmensen om constant garen te spinnen door alleen maar aan hun eigen achterban te denken om een gezondheidscrisis zonder weerga te temmen en u begrijpt wat ik bedoel. Adviezen van de experts worden voortijdig gelekt aan media die ze kamerbreed uitsmeren, waarna weer een rondje bakkeleien kan komen in de duidingsprogramma’s over wie, wat en waarom en voor elk van u nog een goede avond en bedankt voor het kijken.

Wat het overlegcomité morgen ook beslist: het gaat voor velen onvoldoende of onrechtvaardig en zeker onbegrijpelijk zijn. Zo kan de hele processie weer van voren af aan beginnen.

Ik begin te denken dat niet het virus ons moe maakt maar de manier waarop we ermee omgaan.

Ik agendeer het volgende zondag aan den Draad. Wel pas na de tweede fles.