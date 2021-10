Een burgemeester die zich als Romeinse leider presenteert, is onaanvaardbaar

Aan het hoofd van de koekenstad staat voortaan een Vlaamse legionair: tribuun De Wever. Het eerste wapenfeit heeft ondertussen plaatsgevonden: de productie van een koekendoos waarop de tribuun te paard met zijn aanhang prijkt. Een sympathieke kwinkslag van een belezen en historisch geïnteresseerde burgemeester?

De militair-romeinse beeldvorming die verpakt als koekendoos zijn plaats verovert aan de Vlaamse koffietafels, draagt een problematisch politiek model uit: dat van de verovering.

De burgermeester is in de eerste plaats iemand die zijn plaatselijke samenleving verbindt, door alle obstakels die ze tegenkomt heen. Het is diegene die de losse stukken weer aan elkaar knoopt en het geheel sterker maakt. Iemand die iedere wijk weer een perspectief geeft. Samengevat, diegene die ‘de grote verbinding’ kan waarmaken.

De Romeinen daarentegen herinneren we ons als een agressief landbouwvolk dat elke lente een veroveringscampagne voerde om de naburige regio’s met militair overwicht te onderwerpen. Veel was voor hen nooit genoeg. Pas met Keizer Hadrianus, als het rijk maximaal geëxpandeerd was, ging men zich concentreren op de consolidatie van het ondertussen veroverde rijk.

Een burgemeester die zich als Romeinse leider presenteert, straalt altijd een deel van deze veroveringsretoriek uit. Als de koekendoos dan omgedoopt wordt tot de ‘nil volentibus arduum’-koekendoos laat dat niets aan de verbeelding over: veroveren, winnen, de slag slaan.

Voor wie het allemaal te vergezocht is en enige folklore zijn recht heeft, raad ik de volgende denkoefening aan. Verplaats u in gedachte naar de Slag bij Poitiers in 732 waar Karel Martel de genadeslag toebracht aan de islamitische opmars in Europa onder leiding van de Abd Ar- Rahman. Wat te denken als de leider van een hedendaagse migrantenpartij zich zou verkleden als deze vermaarde krijgsman en bij de eerste verkiezingsuitslag, hoe klein die ook is, de toenmalige strijdleuze aan zijn achterban zou roepen? En nadien tijdens het Suikerfeest koekendozen zou verspreiden met dezelfde spreuk op?

Een golf van verontwaardiging zou door Vlaanderen waaien. Het zou onaanvaardbaar zijn. De migratiebrug te ver. Wel wat vandaag gebeurt, is niet anders. Meer nog, het is erger. Het is immers niet alleen een partijvoorzitter die het verkondigt. De Wever is als burgemeester ook een officiële ambtsdrager die verwacht wordt verbinding te stichten.