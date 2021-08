Een bezoek aan MyPension.be is niet voor iedereen geruststellend, om het voorzichtig uit te drukken

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Het grote plezier van het begin van het schooljaar – jawel, dat bestaat! – is de terugkeer naar de traditie. Dat besef je als je ziet hoe blij veel leerlingen zijn nu ze eindelijk in min of meer normale omstandigheden weer naar school kunnen. Zij zijn de enigen niet. De wereld van de politiek en de media heeft ook haar tradities wanneer 1 september nadert, namelijk de ‘rentree-interviews’, de grote interviews in de aanloop naar het najaar, een journalistiek genre op zich. De politieke kopstukken willen vooral tonen dat ze er nog zijn en na de vakantie vastberaden de grote politieke dossiers zullen aanpakken. Dat is nog meer nodig omdat je met zeven partijen wel moet roepen om gehoord te worden.

Het is geen verrassing dat de pensioenhervorming het voorwerp is van de eerste schermutselingen op het federale niveau. Ten eerste gaan de pensioenen ons allemaal heel persoonlijk aan. Een bezoek aan de website MyPension, waar elke burger zijn of haar situatie kan bekijken, is niet voor iedereen geruststellend, om het voorzichtig uit te drukken. Bovendien is dit meer algemeen een complex thema vol grote economische en sociale uitdagingen. Het kristalliseert dan ook de spanningen tussen socialisten en liberalen, zoals we nu al enkele dagen zien. Ook omdat het in het noorden en het zuiden van het land niet helemaal uit dezelfde invalshoek wordt bekeken. Alle elementen om er een explosief dossier van te maken, zijn dus aanwezig.

De pensioenen liggen trouwens altijd moeilijk. Ondanks een meer homogene politieke meerderheid raakte de regering-Michel niet verder dan de verhoging van de pensioenleeftijd en slaagde ze er niet in haar belofte van een echte hervorming waar te maken. In Frankrijk kon president Macron zelfs met een absolute meerderheid in de volksvertegenwoordiging de invoering van een pensioensysteem met punten, dat een van de grote hervormingen van zijn mandaat had moeten zijn, niet doordrukken. Het project werd wel in eerste lezing goedgekeurd maar het verdere verloop zag er niet goed uit, zodat de covidcrisis een handige aanleiding was om het in de koelkast te zetten.

Pensioenenminister Karine Lalieux (PS) zal dit najaar haar vuurdoop beleven met een delicaat dossier: de pensioenhervorming. Beeld BELGA

Vuurdoop

Dat illustreert dat minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) voor een delicate opdracht staat. De Brusselse socialiste, die sinds haar benoeming erg weinig van zich heeft laten horen, staat voor haar vuurdoop. Niet alleen de oppositie heeft de messen gescherpt. Het is dan ook geen wonder dat de voorzitter van de PS, Paul Magnette, in zijn recente interviews de waarschuwingen van de liberalen niet over zich heen laat gaan.

Politiek gezien is dit een cruciaal dossier voor de Parti Socialiste en haar kiezers. Haar gevaarlijkste tegenstander, de PTB, is klaar voor de aanval, vooral in verband met de concrete uitvoering van de belofte om het minimumpensioen naar 1.500 euro op te trekken. Ter herinnering, ondanks een akkoord tijdens de regeringsonderhandelingen veroorzaakte die kwestie al een hevig conflict tussen Paul Magnette en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over een toch wel elementaire vraag: gaat het om een bruto- of een nettobedrag?

Ondanks de tegenstellingen binnen de meerderheid en de budgettaire toestand, is de Parti Socialiste verplicht om successen te boeken die bewijzen, zoals zij voortdurend beweert, dat zij in de regering meer kan binnenhalen dan de PTB in de oppositie. Zeker omdat ze haar verkiezingsbelofte om de pensioenleeftijd weer naar 65 jaar te verlagen al heeft laten vallen.

Dit is trouwens niet het enige cruciale dossier voor de PS. Vicepremier en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) organiseert begin september een werkgelegenheidsconferentie, als aanzet voor een hervorming van de arbeidsmarkt, een onderwerp dat nauw verband houdt met de pensioenhervorming. Bij het begin van het nieuwe schooljaar zal dus een Franstalig socialistisch duo in de schijnwerpers komen te staan.

Het rollen met de politieke spierballen, zeker in de sociale media, die weinig nuance kennen, maakt het werk van de regering en haar leider er niet gemakkelijker op. Hoe hoger de politici de lat leggen in hun verklaringen en tweets, hoe groter het risico dat ze straks moeten terugkrabbelen om een compromis te bereiken. Dat zien we ook in een ander delicaat dossier van het najaar: de kernuitstap. In de afgelopen weken zijn bovendien delicate dossiers opgedoken, zoals de opvang van de Afghaanse vluchtelingen, de veralgemening van de Covid Safe Ticket en de verplichte vaccinatie voor iedereen. Er is werk aan de winkel.