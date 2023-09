Een betere financiering van de kinderopvang? N-VA gunt dat plezier niet aan de partij die haar zo dwarszit in andere dossiers

De Vlaamse regering heeft, met leidende partij N-VA op kop, van budgettaire orthodoxie het sleutelargument gemaakt in haar stelling dat zij wel degelijk goed bestuurt. Begrotingsdiscipline is een belangrijke kwaliteit voor een regering, en het mag gezegd worden dat de Vlaamse coalitie in dit land tegen de minst diepe put aankijkt. Anderzijds is een boekhouding op orde houden ook gewoon veel eenvoudiger in een welvarende regio.

Nu de afkoelende woonmarkt de inkomsten uit registratierechten doet teruglopen en het tekort ook op de Vlaamse begroting dreigt op te lopen, lijkt de N-VA tot veel bereid om het aureool van budgettaire ijver te vrijwaren. In enkele interviews vuurde minister van Financiën Matthias Diependaele een gericht schot af op de om herfinanciering smekende kinderopvang. De sector moet op niet te veel rekenen, stelde de minister. Eerst moet de kinderopvang maar eens de eigen structuren hervormen en middelen herverdelen.

Het is moeilijk om in dat standpunt geen tactisch manoeuvre te lezen. Kinderopvang maakt deel uit van de bredere welzijnssector uit de portefeuille van cd&v-minister Hilde Crevits. Voor de Vlaamse christendemocraten, die zich als gezinspartij in de markt proberen te zetten, is een betere financiering voor kinderopvang een absolute beleidsprioriteit. N-VA lijkt aan te geven dat ze dat plezier niet gunt aan de partij die haar zo dwarszit in andere dossiers, om stikstof niet te noemen. Zeker omdat Diependaele en zijn partijgenoten specifiek de deels verzuilde opvangsector viseren, en niet de individuele onthaalmoeders. “Leuke kinderopvangsector heeft u daar. Zou jammer zijn mocht haar iets overkomen”, suggereert N-VA.

Zulke redeneringen kunnen er in de Wetstraat wel slim bedacht uitzien, maar het is zeer de vraag hoe de Dorpsstraat ze ontvangt. Er bestaat geen enkele twijfel over dat onderfinanciering, en niet overfinanciering, aan de basis ligt van de crisis in de Vlaamse kinderopvang. Dat is geen theoretische crisis, maar een crisis die zeer vele jonge gezinnen dagelijks aan den lijve ondervinden. Bovenop het structurele plaatstekort is er de voorbije tijd een verontrustende reeks problemen aan het licht gekomen. Die zijn mede te verklaren door gebrekkige controles en een tekort aan middelen en aanbod.

Een structurele, volgehouden herfinanciering van de Vlaamse kinderopvang is geen partijpolitiek spelletje, maar een maatschappelijke nood. Het is ook een kwestie van consequentie. Een politieke meerderheid die enerzijds, en terecht, van een hogere activiteitsgraad een prioriteit maakt, moet anderzijds ook de voorwaarden scheppen om dat mogelijk te maken. Ouders de kans geven om werk en gezin in balans te houden met voldoende en evenwichtig verdeeld familieverlof en met een betrouwbaar en kwaliteitsvol kinderopvangnetwerk is daarbij cruciaal.

Deze en de volgende Vlaamse regering zullen meer, en niet minder, geld in kinderopvang moeten investeren. Een Vlaamse regering die het vertrouwen van haar burgers wil heroveren, tekent die investering uit in een termijnplan, in plaats van er een bureauoorlog over te voeren.