Een betere balans tussen werk en gezin is goed voor de economie én de vruchtbaarheid

Als we onze staatsschuld onder controle willen houden en ons socialezekerheidsstelstel versterken, dan moeten we gaan voor een betere balans tussen werk en gezin. Dat leidt automatisch tot een hogere participatiegraad van vrouwen en een hogere fertiliteitsgraad.

De bruto Belgische overheidsschuld piekt rond 109 procent van het bbp. Om die schulden in de hand te houden, zijn er twee mogelijkheden: minder uitgeven, of meer groeien. In het eerste zijn we duidelijk slecht. Groeien dan maar. Laten we de productiviteitspiste even buiten beschouwing, dan is de belangrijkste piste hier meer mensen aan de slag krijgen. Met de vergrijzing wordt dat een hele uitdaging, volgens het laatste verslag van de Vergrijzingscommissie (VC).

Inzake werkgelegenheidsgraad streeft de regering naar een doelstelling van 80 procent tegen 2030. Dat is ambitieus. Het impliceert een daling van de werkloosheidsgraad met 11,3 procentpunt… bij een huidige werkloosheidsgraad van amper 6,3 procent. De VC gaat tegen 2050 uit van een meer realistische 76,4 procent, tegenover net geen 70 procent vandaag.

Een tweede piste is kijken waar nog ruimte is voor een hogere participatiegraad. Na een sterke inhaalbeweging bij vrouwen bedraagt de totale werkgelegenheidsgraad vandaag 65,6 procent, tegenover 74 procent bij de mannen. In het toekomstscenario van de Vergrijzingscommissie klimmen beide percentages naar 72,4 procent en 80,3 procent. Kan die kloof nauwer?

Twee vliegen

Een beter evenwicht tussen gezin en carrière helpt. Daarmee sla je twee vliegen in één klap: meer mensen werken en dragen bij tot de economie – de korte termijn – én onderzoek toont aan dat dit een positief effect heeft op de fertiliteitsgraad – de lange termijn. De vruchtbaarheidsgraad strandde in 2020 op 1,54, dicht bij het dieptepunt van 1,51 in 1985. In 2010 stonden we nog op 1,84, maar de toenemende onzekerheid door de eurozonecrisis en Covid-19 keerden de trend. Op lange termijn gaat de VC uit van een vruchtbaarheidsgraad van 1,7 kinderen per vrouw. Dat is onvoldoende om de bevolking (zonder immigratie) te stabiliseren. Het zet onze sociale zekerheid verder onder druk.

Vier factoren spelen een rol in de verenigbaarheid tussen werk en gezin: familiale beleidsmaatregelen, coöperatieve partners, gunstige sociale normen en flexibele arbeidsmarkten.

Een van de belangrijkste beleidsmaatregelen is kinderopvang. In landen zoals Zweden (80 procent) en Denemarken (74 procent) waar publieke kinderopvang wijd beschikbaar is, is de tewerkstellings- en vruchtbaarheidsgraad van vrouwen hoger dan in landen waar deze voorzieningen schaars zijn. Ook andere beleidsmaatregelen zoals ouderschapsverlof, bepaalde belastingregimes en de lengte van de schooldagen beïnvloeden de verenigbaarheid van carrière en familie.

En dan is er de partner: natuurlijk kunnen ook zij voor de kinderen zorgen. Het historische rollenpatroon is de voorbije decennia sterk veranderd. In landen waar de andere ouder zich meer engageert in de kinderopvang en het huiswerk, is de vruchtbaarheidsgraad hoger dan wanneer het werk disproportioneel meer op de schouders van één ouder - nog steeds meestal de vrouw - terechtkomt. Japan, waar amper 39 procent (2017) van de mannen meent dat het hun taak is om te helpen met de kinderen, is met zijn ultralage vruchtbaarheidsgraad het voorbeeld bij uitstek.

Let op: niettegenstaande die lage Japanse vruchtbaarheidsgraad is de participatiegraad er tijdens het voorbije decennium wel steil de hoogte in gegaan. De ‘womenomics‘ van voormalig eerste minister Abe speelt hier een belangrijke rol. Japan is er al vele jaren mee bezig de generositeit te verhogen van programma’s gericht op het verbeteren van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Sociale standaarden

Toch is er in Japan, en bij uitbreiding in alle conservatieve culturen, nog werk aan de winkel. Het World Economic Forum noemde de genderkloof er de grootste van alle geavanceerde economieën . Waarmee we bij de sociale normen zijn beland. Het karakteriseren van een voltijds werkende vrouw als een ‘slechte moeder’ in sommige conservatieve maatschappijen legt hen impliciet druk op.

Maar sociale standaarden zijn niet in steen gebeiteld. Krijgen vrouwen een groter gewicht in de arbeidsmarkt en zijn ze beter vertegenwoordigd in managementfuncties, dan worden dergelijke gendergerelateerde stereotypes verder uitgewist.

Tot slot is er de flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Sommige ouders verkiezen, al dan niet tijdelijk, deeltijds te gaan werken. België scoort hier met een kwart sterker dan het Europese gemiddelde van 22,5 procent in 2018.

De grote flexibiliteit in de parttime-werkregelingen – van een aantal uren betaald werk per week tot de meer traditionele 50 procent tot 95 procentregelingen – kan echter ook een risico vormen. Steeds meer parttime werknemers moeten het stellen met minder werkuren per week dan ze zouden willen.

Voor politici is de boodschap duidelijk. Er bestaan geen gemakkelijke oplossingen om de lage vruchtbaarheidsgraad en participatiegraad van vrouwen op te krikken. Vaak weerspiegelen die bestaande sociale normen en de afwezigheid van specifieke beleidsmaatregelen.

Investeren in de ‘werkbaarheid van gezinnen’ kan omslachtig zijn op de korte termijn. Maar op de middellange en de lange termijn zijn de voordelen voor zowel de economie als de maatschappij aanzienlijk.