Een algemene ‘social stop’ voor je kinderen? Er zijn betere oplossingen denkbaar

“We laten onze kinderen geen fles cognac kopen, en in dezelfde lijn ontzeggen we maar beter onze kinderen de toegang tot sociale media.” Kort samengevat komt de opinie van New York Times-columnist Ross Douthat (DM 6/10) hierop neer. De opiniemaker beroept zich hiervoor op een recent artikel uit The Wall Street Journal. Alcohol is schadelijk en Instagram ook, zo blijkt: de digitale fotobibliotheek brengt depressieve en -angstgevoelens tot zelfdodingsgedachten bij jongeren met zich mee. We moeten dus naar een wereld streven waar sociale media alleen voor volwassenen toegankelijk is, met opvoeders en netwerken die zij aan zij hun best doen om minderjarigen te weren. Hoewel deze logica pedagogisch verantwoord klinkt, is ze dat allerminst.

Opgroeien voltrekt zich niet in een afgesloten ruimte. De samenleving, ook en misschien vooral de digitale, brengt veel risico’s met zich mee. Het is aan ons volwassenen om onze kinderen in te leiden in deze samenleving. Deze inleiding niet bieden en zelfredzaamheid laten leunen op zoiets arbitrairs als meerderjarigheid om een account te mogen aanmaken, dat zou pas een staaltje van onverantwoord pedagogisch gedrag vormen. Het is niet omdat we tieners beschutten van de verderfelijke invloed van bijvoorbeeld Instagram of Facebook dat ze op termijn zullen vergeten dat de netwerken bestaan. Biedt het afschermen van ‘verboden’ applicaties de beste garantie om ermee te leren omgaan? Om de cognac-analogie door te trekken: is het beter de gevulde drankkast op slot te draaien of leren we onze tieners maar beter met alcohol omgaan op een rationele wijze?

Onschuld prediken

Laten we wel wezen: net als met andere vensters houden opvoeders het digitale venster niet gesloten, zeker niet voor lang. Het is een illusie te denken dat we stukken internet voor kinderen verborgen kunnen houden. Onschuld prediken is bovendien dubbelzinnig. Onze kinderen moesten eens weten hoe wij allemaal de regels ombogen en omzeilden. Willen we hen vertellen waar wij bepaalde vormen van humor, schuine praat, of seksuele kennis oppikten? Net als wij toen hebben onze kinderen nu het recht op omgevingen waar ze aan het oog ontsnappen en dingen ‘bijleren’ die ze achteraf niet aan ons willen vertellen. Laat staan dat we ze willen horen.

De uitdaging voor elke opvoeder lijkt meer dan ooit de risico’s én de kansen die zich op de digitale snelweg aandienen niet uit de weg te gaan. Mee te surfen naar discutabele websites, zelf een socialemedia-account aanmaken, ingaan op een debat dat daar wordt gevoerd, durven te zeggen tegen je kinderen wat die afbeeldingen en filmpjes met je doen, waarom je vindt dat iets kan of niet waardevol is – zulke gesprekken zijn veel vruchtbaarder en bevredigender dan een algemene ‘social stop’. Zo blijven de TikTok’s en co. geen randverschijnselen in de opvoeding en vormen ze niet langer een probleem. Erover spreken geeft ze een plaats in de opvoedingsrelatie en dat is ten minste een begin. Sterker zelfs, daar komt het opvoeden van kinderen op neer.