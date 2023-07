Eddy Merckx en co. mochten pas van bil twee weken na de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen. Nu vogelt men zich ongans op de meest ongepaste momenten

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

De Ronde van de uitgeputte uitgemergelden met een hartslagmeter eindigt morgen op de Champs-Élysées met een massa­sprint waarbij Jasper Philipsen, in een zetel naar de meet gebracht door Van der Poel, de rest op een zielig hoopje rijdt. Nog voor de eindstreep kan hij al treiterig achteruitkijken naar zijn concurrenten, die gedwee het hoofd buigen bij zo veel meesterschap. Alsof de geest van Freddy Maertens in hem ­gevaren is.

Bij de prijsuitreiking is er terecht ook plaats voor die ellendige geëmancipeerde Wout van Aert, die zijn gewicht in pampers meekrijgt voor zijn nieuwe papschijter die nog voor zijn geboorte, dankzij het brekende vruchtwater van zijn moeder, breaking news was. Dit in scherpe tegenstelling tot de jaren 60, toen de klassementsrijders hun kinderen pas in het echt zagen na hun carrière, als ze tegen dan tenminste al kinderen hadden, want zoals iedereen toen wist was seks slecht voor de conditie, en kinderen hebben al helemaal.

Nu vogelt men zich ongans op de meest ongepaste momenten, vroeger mochten Merckx en co. pas van bil twee weken na de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen, waardoor het kind vaak in augustus geboren werd en geen impact had op het wielerseizoen, noch op de conditie.

De doortocht van sjeik El Rojenbiet en sjeik Bub-El-Ghum op de rustdag hebben de persmuskieten collectief gemist, maar ze waren er wel. Na het opkopen van wat oudere voetballers, wil Saudi-Arabië immers verder investeren in sport, wat een goed idee is voor de bankrekening van hoger vernoemde sporters, maar toch tot enige excessen leidt.

Zo gaat men in een regio waar sneeuw uiterst zeldzaam is en de koperen ploert regeert in 2029 de Aziatische Winterspelen organiseren. Kosten noch kunstsneeuw worden gespaard. De sjeiks waren in Frankrijk om de op termijn onvermijdelijke verhuis van de plaatselijke ronde naar het Arabische schiereiland te bespreken en de gesprekken schieten naar verluidt goed op. Binnenkort begint de reconstructie van de Tourmalet en de Aspin in de buurt van Riyad: er is zand en geld genoeg om het parcours van de Tour geheel waarheids­getrouw na te bouwen in de woestijn.

Binnen een paar jaar heeft die streek dankzij de klimaat­opwarming ook een milder klimaat dan het merendeel van Frankrijk, wat een overtuigend argument bleek te zijn voor de mensen van A.S.O. die de Tour organiseren. Het enige verschil met nu zal zijn dat men in Vive le vélo geen wijn meer mag drinken. Een klein offer voor een grootse toekomst.