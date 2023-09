Econoom Koen Schoors: ‘Er is ook een donkere kant aan de AI-revolutie’

De vorm van AI die het meest tot de publieke verbeelding spreekt zijn de zogenaamde ‘large language models’, met ChatGPT als voorbeeld. Deze gigantische taalmodellen zijn zelf de uitkomst van een reeks op elkaar inhakende algoritmes en worden getraind met massale datasets. Het resultaat is een supercomplex model met vele miljarden parameters, waarvan niemand precies weet hoe of waarom het werkt, maar dat wel tekst genereert die nauwelijks nog te onderscheiden is van menselijke tekst en veel menselijke taken naadloos overneemt. Spookachtig.

Studenten gebruiken ze voor huiswerk, schrijfopdrachten, debatten en boekbesprekingen. Universiteitsstudenten vragen hulp bij het schrijven van teksten, presentaties en het verzinnen van titels. Bovendien spreken deze taalmodellen ook computertalen. Vraag het systeem om de computercode te schrijven voor een specifiek probleem en je krijgt iets wat verrassend goed in elkaar zit. Veel taken waarvan we dachten dat ze menselijke creativiteit en inzicht vereisten, worden in een vingerknip vervuld door deze generatieve modellen. Het potentieel voor disruptieve verandering is enorm.

Fake news

Heel wat bedrijven en overheden gebruiken AI al volop. Train een van deze modellen met goede teksten die specifiek zijn voor jouw product of jouw specifiek probleem en verrijk dat model met een aantal nieuwe functies die specifiek gebouwd zijn voor de noden van jouw klanten, en je krijgt na wat trainen en wat menselijke feedback iets wat griezelig goed werkt. Vergeet maar het lijstje me Frequently Asked Questions op je website. Binnenkort beantwoordt AI accuraat niet alleen de veelgevraagde vragen maar ook de vragen over een technisch detail in een voetnoot.

Maar er is ook een donkere kant aan deze revolutie. Deze large language models herleiden de productiekost van lulkoek, fake news en polariserende leugens tot nul. Indien een malafide organisatie of staat een fake verhaal, een samenzweringstheorie of een bepaald vooroordeel wil pushen, dan voed je gewoon je model met uitsluitend tekstvarianten die daarbij aansluiten. Als je het AI-model genoeg voedt met dat soort bronnen, dan zal het systeem soepeltjes begrijpelijke en geloofwaardige tekstinteractie produceren die het fake nieuws voeden, de samenzweringstheorie aanblazen en het vooroordeel uitvergroten.

Vijanden van de democratie

Het wordt makkelijk om een leger fake accounts conversaties te laten spuien die gevoed worden door verschillende versies van een onderliggend malafide AI-model. En die accounts zouden op begrijpelijke en zelfs menselijke manier kunnen converseren met echte mensen, en op die manier hun opinies doelbewust manipuleren. Door deze nieuwe modellen massaal in te zetten in de open informatieruimte, wordt het kinderlijk eenvoudig om democratieën te overspoelen met geprofileerde en polariserende boodschappen en ze zo te vernietigen. Wees maar zeker dat de vijanden van de democratie hier al mee aan de slag zijn.

Erger nog, als je AI slim gebruikt, kan je het concept van waarheid zelfs ondergraven. Het wordt zo gemakkelijk om mensen te bestormen met een stortvloed goed klinkende onzinverhalen met tegenstrijdige boodschappen dat ze het zoeken naar de waarheid gewoon opgeven.

Rechtspersoonlijkheid

Zo verdwijnt het idee van een gemeenschappelijke ‘feitenbasis’ en komt het speelveld volledig in handen van manipulatoren en propaganda. Als mensen zelf geen enkele manier van waarheidsvinding meer overhouden, wordt afhaken de enige optie. Maar dan verdwijnt ook het sociaaleconomisch weefsel waarop ons sociaal contract is gebouwd.

Het is daarom niet verrassend dat sommige vaders van AI zich nu tegen hun eigen geesteskind keren. In afwachting van betere regels lijkt het alvast veilig om AI het recht op anonimiteit te ontnemen. Indien u converseert met een AI, zou u dat altijd moeten weten. Anders zullen AI’s ons niet alleen voorliegen, maar voor we het goed en wel beseffen ook geld aftroggelen met geloofwaardige piramidespelen en phishing-schema’s ten bate van hun criminele bazen of henzelf. En we kunnen AI’s pas hun anonimiteit ontnemen als we hen rechtspersoonlijkheid geven, zodat we hen aansprakelijk kunnen stellen en bestraffen voor het overtreden van de regels. Het wordt een interessante toekomst.