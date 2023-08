Echt slechte klantenservice gewenst? Bel eens naar een Japanse bank

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Anoma van der Veere in Tokio.

“De naam op de overschrijving komt niet precies overeen met de naam waarmee u hier geregistreerd staat”, vertelt een vriendelijke stem mij aan de andere kant van de lijn. Ik probeer al meer dan drie maanden mijn loon naar Japan te krijgen, maar de bank in Tokio begrijpt mijn naam niet helemaal. Ik sta, zonder dat ik er erg in had, inmiddels onder drie verschillende pseudoniemen geregistreerd in het systeem. “Dat is niet hoe je mijn naam spelt”, reageer ik gefrustreerd. “Sorry, maar dan moet u bij een andere afdeling zijn”, krijg ik voor de tigste keer te horen.

Japan staat in het buitenland bekend om zijn moderne technische vernuft. Maar des te langer ik hier woon, des te verder dit beeld van mijn dagelijkse realiteit verwijderd raakt. Zo kan ik door het bancaire systeem op 34-jarige leeftijd toch nog een glimp van de jaren vijftig ervaren. Een bankrekening openen of sluiten, een naam of adres wijzigen, binnen- of buitenlandse overschrijvingen doen, het zijn in Japan allemaal taken van verschillende afdelingen. Voor elk verzoek moet ik een ander telefoonnummer bellen, waarvan er geen enkel op de website staat. Een e-mail sturen kan niet. Ik mag alleen bellen of, op afspraak, een week later bij de vestiging waar ik de rekening heb geopend op bezoek komen. Die afspraak wordt geannuleerd als ze niet begrijpen waarom je komt. “Dat is niet de verantwoordelijkheid van onze afdeling.” Woorden die in de gemiddelde Japanse bank waarschijnlijk vaker gezegd worden dan “goedemorgen”, mede met de bedoeling om klanten vriendelijk af te poeieren.

“Het is uw tweede naam, die staat hier in het systeem voor internationale overschrijvingen”, krijg ik te horen wanneer het gaat over een bewijs van overschrijving. “Phichai staat erbij”, vervolgt ze. “Toen ik mijn rekening opende heb ik mijn tweede naam niet vermeld”, vertel ik de vrouw. “Dat mocht niet, op het inschrijfformulier waren er niet genoeg vakjes om mijn naam in te vullen. Ik moest zelfs de spaties uit mijn achternaam halen”, leg ik uit. “Hij staat ook niet op mijn bankkaart.”

“Ik ga overleggen”, hoor ik na een lange pauze. Ik mag vijf minuten lang genieten van Beethovens Negende symfonie, maar een effectief medicijn tegen irritatie is dat niet. De muziek stopt op het hoogtepunt. “Excuses, maar om dit op te lossen moet u een afspraak maken om langs te komen op onze vestiging”, krijg ik weer te horen. Ik moet dezelfde afspraak maken die vijf minuten geleden door een andere medewerker geannuleerd is.

Van Japan-liefhebbers krijg ik vaak te horen dat Japanners goed zijn in het tot een kunst verheffen van het alledaagse. Ik reageer meestal met een diepe zucht, maar mijn gesprekspartners komen met het ene na het andere voorbeeld. “Neem de thee­ceremonie”, vertelde een oude vriend van me onlangs. “Elke kleine beweging wordt met precisie uitgevoerd, alles heeft betekenis.” Ik doe ja­knikkend alsof ik luister. Terwijl de herinnering aan dit gesprek door mijn hoofd suist, loop ik door de aanzwellende zomerse hitte richting de bank. Ik stap naar binnen, bezweet en met stekende koppijn. Met­een rent er een medewerker naar me toe. “Heeft u een afspraak?” Ik kijk naar het plafond terwijl ik de twaalfcijferige code van mijn afspraakbevestiging hardop zeg. De vrouw kijkt snel op haar computer. “Daar had u het beste voor kunnen bellen, meneer. Ik zeg de afspraak af.”

Slechte klantenservice is door de Japanse bank ook verheven tot een kunst, denk ik, terwijl ik ­hopeloos door de betonnen hitte van Tokio terug naar huis slenter.