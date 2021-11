ECB-voorzitter Christine Lagarde: ‘We hebben de kans om af te stappen van koolstof’

De COP26-klimaattop van deze week is een uitgelezen kans op een duidelijk traject naar een koolstofvrije wereld. Koolstofemissies elimineren is de enige manier om catastrofale klimaatverandering tegen te gaan. Er is nog maar weinig tijd voor een transitie die snel genoeg is om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken, maar het is – en dat is cruciaal – nog niet te laat.

Kosten en kansen

De transitie gaat weliswaar gepaard met enige kosten, maar er zijn ook kansen. Dankzij technologische vooruitgang zijn de kosten van zonne-energie enorm gedaald, waardoor deze elektriciteitsbron nu een van de goedkoopste is die de wereld ooit heeft gezien. Volgens het Internationaal Energieagentschap zou namelijk meer dan de helft van de extra emissiereducties die nodig zijn zonder extra kosten voor consumenten kunnen worden behaald.

Maar we kunnen ons op dit moment niet louter verlaten op hernieuwbare energiebronnen. We weten niet zeker hoe onze economieën er over 30 jaar uit zullen zien en hoe klimaatverandering ons precies zal beïnvloeden.

Die onzekerheid kan verlammend zijn, vooral in combinatie met een misplaatst geloof dat we de dingen zelf niet kunnen beïnvloeden, of dat het al te laat is. Toch kunnen we allemaal een verschil maken, en ieder van ons heeft een rol te vervullen.

Centrale banken hebben de afgelopen decennia geleerd dat ze met een geloofwaardige inflatiedoelstelling kunnen helpen de verwachtingen in de hele economie te beïnvloeden. Op soortgelijke wijze kunnen overheden mensen en bedrijven helpen met stappen om de klimaatverandering te beperken, door goed te communiceren en geloofwaardige transitietrajecten te bieden. Een duidelijke bewegwijzering maakt van lange en moeilijke trajecten beter behapbare etappes.

Deze transitietrajecten vereisen een koolstofbeprijzing waarin volledig rekening wordt gehouden met huidige en toekomstige kosten voor milieu en maatschappij. Dit is nu verre van het geval. Sterker nog, in 2020 ging voor 450 miljard dollar aan subsidies naar fossiele brandstoffen. De meest kwetsbaren in de samenleving kunnen worden geraakt door sterke stijgingen van de energieprijzen. Daarom moet er goed worden nagedacht over een rechtvaardige transitie.

Die trajecten vereisen ook aanzienlijke technologische investeringen. Overheidsinvesteringen kunnen een katalysator zijn voor private investeringen en de financiële sector heeft een belangrijke rol. Financiële instellingen moeten in transitieplannen aangeven hoe ze zich aan een koolstofvrije wereld aan gaan passen. De Glasgow Financial Alliance for Net Zero zet de eerste stappen. Volledige, internationaal consistente en controleerbare gegevens kunnen helpen om de middelen in te zetten waar ze het meest nodig zijn en om het risico van ‘greenwashing’ te vermijden.

ECB-bijdrage

Ook centrale banken moeten hun rol spelen. Het effect van natuurrampen en de groene transitie op de inflatie raakt de hoofdopdracht van de ECB, namelijk zorgen voor stabiele prijzen. Dus besteden we steeds meer aandacht aan klimaatverandering. Het brengt ook risico’s met zich mee voor de banken waarop we toezicht houden en voor de eigen balans van de ECB.

Gisteren heeft de ECB publiekelijk toegezegd om, binnen onze verantwoordelijkheden, bij te dragen aan maatregelen van beleidsmakers om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Klimaatverandering was een belangrijke overweging bij de recente evaluatie van onze strategie en we hebben een ambitieuze routekaart.

Onze klimaatstresstest toont aan dat het loont om klimaatvraagstukken vroegtijdig aan te pakken. De kortetermijnkosten van de groene transitie worden op lange termijn ruimschoots gecompenseerd doordat dure rampen zoals bosbranden, hittegolven en droogte kunnen worden vermeden. Duidelijkere tussentijdse mijlpalen op weg naar emissieneutraliteit in 2050 kunnen ons bij het bereiken van deze doelstelling helpen.

We staan nu voor een echte keuze. Bij de heropbouw en de vernieuwing van onze economieën na de pandemie hebben we de kans om af te stappen van koolstof. De weg vooruit lijkt misschien afschrikwekkend, maar we kennen onze bestemming en een groot deel van het traject is al goed verlicht. Overstappen naar een koolstofvrije wereld is de enige manier om te zorgen voor een betere toekomst voor de hele mensheid. Zoals Antoine de Saint-Exupéry het zei: “Het is nu tijd voor actie. Het is nooit te laat om iets te doen.”