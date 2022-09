E-steps een drama voor klimaat? In dat beeld herkennen wij ons absoluut niet

Marien Jomier is general manager van Dott.

Het verhaal over de klimaatimpact van e-scooters schetst het beeld van een roekeloze industrie die geen rekening houdt met het milieu. Wij herkennen ons nadrukkelijk niet in dit beeld, dat ver afstaat van de manier waarop wij ons bedrijf runnen.

De missie van Dott is onze steden te transformeren en niet langer afhankelijk te laten zijn van auto’s. Door milieuvriendelijke ritten te bieden, worden onze steden aangenamere plekken om te vertoeven. Wij zijn dan ook meedogenloos gefocust op het minimaliseren van de milieu-impact van onze service.

In tegenstelling tot de 28 dagen uit een achterhaalde studie waar het artikel naar verwijst, wordt onze eerste generatie e-steps al voor het vierde jaar op rij gebruikt. Dit realiseren wij door alle activiteiten in-house uit te voeren en te zorgen voor hoogwaardig onderhoud. De steps met de langste staat van dienst hebben 6.500 km afgelegd, bijna twee keer de lengte van Europa.

Indien een voertuig niet kan worden gerepareerd, wordt het volledig gedemonteerd. Herbruikbare onderdelen worden gebruikt om de vloot te onderhouden, alle resterende onderdelen worden gerecycleerd. Ook voor batterijen geldt een repair first policy. Batterijen die wij niet langer kunnen gebruiken, worden ingezet voor toepassingen die de levensduur van de waardevolle materialen verlengen. Voorbeelden zijn nieuwe batterijen gebouwd door Gouach en zogenaamde Energy Storage systemen. Er is dan ook geen sprake van een kerkhof aan steps zoals in het artikel wordt gesuggereerd.

Dott opereert CO₂-neutraal sinds we in 2019 van start zijn gegaan door de uitstoot die we produceren te compenseren, terwijl we er iedere dag hard aan werken om deze op deze lange termijn te minimaliseren.

Ons emissieniveau in Brussel ligt rond de 50 g CO₂ per gereden km, minder dan 50 procent van de genoemde hoeveelheid, én sterk lager dan de uitstoot van auto of stadsbus. We gebruiken elektrische bestelwagens, en elektrische bakfietsen om de batterijen te wisselen.

We erkennen dat zelfs 50 gram nog te hoog is, dus we volgen maandelijks onze CO₂-voetafdruk. Hierbij meten we onze volledige scope 1, 2 en 3. Dit garandeert dat we naast onze eigen emissies ook de productie en de behandeling aan het einde van de levensduur van onze voertuigen verantwoorden.

Onze service is gericht op verantwoorde integratie zodat ze voor onze gebruikers werkt én rekening houdt met alle andere stadsbewoners. Naast herinneringen aan verantwoord parkeren in onze app voor en na een rit, hebben we parkeerplaatsen geïntroduceerd in enkele Brusselse gemeenten.

We streven naar 100 procent groene bedrijfsvoering tegen 2025 en een uitstoot van minder dan 20 g CO₂ per gereden km. We geloven in transparant handelen en het delen van onze successen en lessen op ons pad naar volledige duurzaamheid.

Ver van ‘verstoppen achter websites’ hebben we overal waar we onze service aanbieden lokale teams, zijn onze contactgegevens openbaar en zijn we open om problemen te bespreken met alle belanghebbenden.

