Durven de mensen eindelijk weer wat te ademen, komt er iemand zeggen dat je niet in het gras mag gaan liggen

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Vorige week was er weer zo’n Xavier van het Belgisch Leger die ze de sleutel van het wapendepot hadden gegeven terwijl hij eigenlijk staatsgevaarlijk was en door de inlichtingendiensten als dusdanig had moeten worden aangewezen.

In het nieuws zeiden ze dat de man tot een motorbende behoort die banden heeft met de Hell’s Angels.

Als deze bende banden heeft met de Hell’s Angels, ben ik Stan Van Samang, zei ik, Facebook checkend. Drie weken geleden zijn ze naar Durbuy gereden, waar ze op het terras van een tearoom pannenkoeken met suiker en een soort toast bolognaise zijn gaan eten, met Jupiler 0,0 en Cola Light erbij. ‘Leuk ritje Durbuy!!’ staat eronder. Met kerst postten ze een bordje met ‘We whisky you a merry Christmas’, met Valentijn vragen ze zich af waar ze hun Harley het meest plezier mee zouden doen en als ze een meeting organiseren zetten ze in het groot ‘Respecteer AUB de coronamaatregelen’ op de flyer. Dit zijn brave mensen.

Brave hond, echode mijn vrouw, die er eindelijk in geslaagd was om Boef naast haar op de futon te laten nestelen.

Het is zomer, iedereen is coronamoe en het binnenlands nieuws ligt sinds de dood van Jürgen Conings stil, zei ik, maar met dit soort berichtgeving help je niemand vooruit. Dit is het fake news waar Donald Trump zo gretig en dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Stemmingmakerijen en overdrijvingen waar mensen van zeggen: dit klópt helemaal niet. Dat is Benny van de frituur, die is niet staatsgevaarlijk. Je zou denken dat de klassieke media hun berichtgeving nu door de fijnste zeef zouden halen, ze driedubbel zouden checken en op relevantie controleren en niet de hele tijd loos ‘Wolf!’ zouden staan te roepen, met de vinger wijzend naar het kreupelhout, maar schijnbaar vinden ze het toch toffer om met voetzoekers de mensen aan het schrikken te brengen. Iedereen kan vandaag de dag de grootste onnozeliteiten als waarheid verpakken en op grote schaal verspreiden, en in plaats van dan te proberen een veilige haven te zijn waar elke verloren schipper een bolder vinden kan, doen de oude merken mee met het amateurvuurwerk.

Alsof hij mijn woorden wilde onderstrepen, liet Boef een snerpende wind.

Hier heb je ze weer met hun teken­alarm, zei ik. Elk jaar op de afspraak, bij het begin van de zomer. De mensen durven eindelijk weer wat te ademen, hoog tijd om de volgende epidemioloog op te bellen om te zeggen dat ze niet in het gras mogen gaan liggen. Ik begrijp waarom sommige mensen zich afsluiten voor het nieuws. Als je wat angstiglijk aangelegd bent, komen ze je elke dag iets nieuws onder de neus houden. Een kwaaie vogel, een lelijke spin, een wraakzuchtig virus of een verdachte hoofddoek: ze komen allemaal achter je aan. Alles werkt maar half en wat wél werkt is uit op je ondergang.

We hebben net een fenomenale vaccinatiecampagne uitgerold. Nooit zoveel vriendelijke en gemotiveerde mensen bijeen gezien als in het prikcentrum. Denk daaraan, focus daarop, open elke dag je uitzending ermee. Vandaag loven we Piet uit Lint. Stop met stoken.