Duizend bommen en granaten, waarom banaliseren we geweld toch?

Dat Barbie de nodige discussies over rollenpatronen en feminisme zou aanzwengelen viel te verwachten. Dat dezelfde film verboden zou worden in Vietnam omdat een kaart (een onschuldige kindertekening, aldus Warner Bros.) Pekings omstreden aanspraken in de Zuid-Chinese Zee weergaf, was al opvallender. Dat Barbie samen zou optrekken met Oppenheimer in een marketingoffensief om zo de noodlijdende bioscoopwereld weer leven in te blazen, was ronduit verrassend.

‘Bombs and bombshells’, kopte The Economist boven een artikel over het zonderlinge huwelijk van escapisme en pessimisme. Juist dat was een doorn in het oog van Japan. Hoe kon iemand felroze fantasie mengen met een film over de vader van de atoombom, een bom die aan 200.000 Japanners of meer het leven gekost heeft? Banaliseren van geweld vond men het.

Ik dacht aan een film en aan twee songs. Die film is bijna 65 jaar oud en heet Hiroshima, mon amour. Precies daar draait het verhaal om, de bom op Hiroshima en liefde, de vlag dekt de lading volledig.

De liedjes zijn nieuw, Franstalig en heten allebei ‘Hiroshima’. Beide hits hebben veel met liefde en niets met Hiroshima te maken.“On n’est plus qu’un champ de bataille / Mon amour, Hiroshima”, zingt de Waalse Claire Laffut.

Lous and the Yakuza, artiestennaam van aanstormend Congolees-Rwandees-Belgische talent Marie-Pierra Kakoma, zegt het zo: “Tu es ma petite bombe à moi / Tu exploses comme Hiroshima / Tu es mon rêve et mon cauchemar / Tu me hantes comme Hiroshima.” Dat herhaalt ze nog vijf keer, twaalf keer Hiroshima in een liedje van minder dan drie minuten. Het rijmt, dat wel.

Ook veel Barbenheimer-stukken konden de verleiding van een beeldspraak vol bommen en granaten niet weerstaan. De banalisering van geweld, die Japanners hebben een punt.

Ricus van der Kwast, La Bruyère