Drugs ‘legaliseren’ is niet het doel maar een middel om meer controle te krijgen op de problemen

“Dat crack vandaag openlijk gedeald en gerookt wordt aan metrohaltes en op caféterrassen is niet normaal. We doen Brussel en de Brusselaars geen cadeau als we dit wel normaal zouden vinden”, schrijft Bart Eeckhout. Hij eindigt met: “Men mag mij proberen te overtuigen van het tegendeel, maar tot nader order zie ik voor deze specifieke drug geen alternatief in een vorm van legalisering.”

Sta me toe een poging tot andere visie te delen. Legalisering geeft de verkeerde indruk dat het gebruiken van drugs niet schadelijk zou zijn. Alle drugs, inclusief alcohol en tabak, kunnen potentieel gevaarlijk en schadelijk zijn, voor jezelf, voor anderen, voor het milieu et cetera. Juist daarom is een pakket van regels nodig met betrekking tot productie, verkoop, gebruik en sancties bij overtreding. Dit doen we al met legale medicatie, alcohol , met de auto rijden, een wapen gebruiken (ook allemaal potentieel gevaarlijk en schadelijk).

Controle krijgen kan enkel door drugs uit de illegaliteit te halen. Dat hiermee ook het verdienmodel van de illegale drugseconomie en het drugsgeweld worden aangepakt is mooi meegenomen.

Drugs ‘legaliseren’ is niet het doel maar een middel om controle te krijgen op alle schadelijke effecten van problematisch druggebruik en op de enorme drugseconomie die tot in alle lagen van onze democratie infiltreert, met alle gevolgen van dien.

Deze andere aanpak zal de wereldwijde drugsproblematiek niet van de aardbol doen verdwijnen maar volgens mij toch meer effect hebben dan de huidige war on drugs.

Ik besef dat voor velen deze andere aanpak het idee van ‘nog meer problemen’ opwekt, eerder dan dat het een oplossing zou bieden.

Maar Einstein zei het al: ‘Een probleem kan je niet oplossen met het denkpatroon dat het probleem veroorzaakt heeft’.

Goedele Hendrickx, arts-internist