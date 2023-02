Dries Van Langenhoves uitspraken bieden een dieper portret van Vlaanderen in de 21ste-eeuw

Anton Jäger is historicus van het politieke denken aan het Leuvense Hoger Instituut voor Wijsbegeerte. Zijn column verschijnt tweewekelijks op woensdag.

Onlangs kondigde Dries Van Langenhove – federaal parlementslid en impresario op hardrechts – zijn terugtrekking uit het Belgische parlement aan. Daar kwam het nodige pathos bij kijken, maar de episode bood ook inzage in het Vlaamse politieke leven van vandaag. In een afscheidsspeech stelde Van Langenhove dat hij wil “doorgaan daar waar ik het grootste verschil kan maken voor ons volk”, namelijk “mijn activisme en mijn mediakanaal, waar ik elke week honderdduizenden Vlamingen bereik.”

De vervroegde retraite komt niet onverwacht. Zoals Vincent Scheltiens in deze krant optekende, lijken de beweegredenen voor de beslissing vooral partijpolitiek. Het Vlaams Belang bereidt zich als electorale marktleider voor op een regeringsdeelname. Daarvoor dient de partij koalitionsfähig gemaakt. Vechtersbazen als Dewinter hebben afgedaan; rechts-nationalisme kan ook in zakenpak. Het oorspronkelijk idee voor een ‘Forza Flandria’-blok kwam tenslotte uit de koker van Guy Verhofstadt, die begin jaren negentig ook een stormram zocht tegen het middenveld. Veertig jaar later onthult zijn koortsdroom zich als nachtmerrie.

In een langer gesprek met het blad Doorbraak gaf Van Langenhove wat toelichting bij zijn manoeuvre. Hij verhaalt er over een wordingsgeschiedenis in “een heel normaal, gemiddeld gezin en een doorsnee buurt” in de Brabantse gemeente Opwijk, die ondanks een landelijke ligging “de grootstedelijke problematiek” al ervaart. Van Langenhove zag hoe “in Brussel Nederlandstaligen achtergesteld worden”, “hoe allochtonen zorgen voor criminaliteit op het openbaar vervoer” en “hoe in het recreatiedomein van Huizingen de bikini’s van 12-jarige meisjes werden afgetrokken door allochtonen”.

Aversie voor Brussel behoort al eeuwen tot het Vlaams-nationalistische gedachtegoed. Maar Van Langenhoves uitspraken boden ook een dieper portret van Vlaanderen in de 21ste-eeuw. De Vlaamse economie is sinds haar groeispurt in de jaren zestig zwaar internationaal vertakt. De regio zelf hangt af van buitenlandse en vooral Amerikaanse productie, die de regio als achtertuin moeten kunnen gebruiken met hulp van Brusselse bureaucraten. Baggerkoning De Nul en reder Fernand Huts mogen dan wel in Dubai werken, hun accent blijft onmiskenbaar provinciaal. Brussel als zakencentrum en de Antwerpse haven wijzen op de hybride van regionalisering en globalisering die Vlaanderen kenmerkt: een land dat economisch naar buiten kijkt, maar mentaal wel met de rug naar de wereld staat.

Die uitwaartse houding leidt immers nog niet tot kosmopolitisme. Parochialisme en globalisme gaan eerder samen: op VTM worden programma’s met Angelsaksisch formaat vertoond, maar wel op Vlaamse leest geschoeid. De werkgeverselite die zich met de N-VA op een machtsgreep voorbereidt, beeldt dezelfde contradictie uit. In tegenstelling tot de oude burgerij die België bestuurde, ontwikkelde de Vlaamse elite nooit een eigen cultuur waarmee ze haar project zou kunnen stutten. De Belgische bourgeoisie had de belgicistische geschiedschrijving van Henri Pirenne of het dichtwerk van Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck, die zich beiden verzetten tegen de vernederlandsing van de Gentse universiteit.

Figuren als Bart Verhaeghe of Marc Coucke houden het bij voetbalclubs. Uiteindelijk dwong de Vlaming in België respect af van de Brusselse burgerij in de enige taal die die burgerij ooit herkende: de taal van het geld. Het Brusselse zakenleven ziet het Nederlands nog lang niet als cultuurtaal, maar leert zijn kinderen het wel om commerciële kansen te vergroten. De cultuur die de Vlaamse overheid wel subsidieert ziet de nieuw-Vlaamse elite als onherkenbaar links.

De aanhoudende hetze over ‘woke’ aanvallen op een Vlaamse cultuur waaraan Van Langenhove gretig deelneemt, stelt die gebreken ook bloot. De laatste maanden schoven het VB en N-VA steeds dichter tegen elkaar aan in hun kritiek op identiteitspolitiek. Op een spreekavond voor een groep jonge N-VA’ers spreekt De Wever over “hoe woke onze cultuur vernietigt”. Wat die ‘cultuur’ moet voorstellen wordt vervolgens door de N-VA samengevat: “Kerstmarkten, afleveringen van F.C. De Kampioenen en studentikoze tradities.” Fulmineren tegen het ‘wokisme’ biedt in Vlaanderen misschien brandstof voor een groot-rechtse coalitie. Het is ook een schamel tegenbod voor Pirenne en Maeterlinck.