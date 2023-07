Frederik De Backer is columnist.

Mijn toekomstige buren mogen zich alvast schrap zetten: het eerste wat ik koop wanneer ik hier straks eindelijk weg kan, is een piano. En dat ze zich schrap mogen zetten is een understatement, want ik ga dat ding helemaal naar de kloten spelen. Muziek is altijd mijn uitweg geweest. Ik heb nooit moeten leren drinken, roken of snuiven; ik had twaalf noten en een strot.

De afgelopen twee weken heb ik vaak aan mijn moeder gedacht. Aan hoe ze op haar negenendertig ook helemaal opnieuw moest beginnen, als weduwe met een getraumatiseerd kind van tien. Aan hoe ze het maar moest zien te redden. En aan hoe ze niet wílde herbeginnen, omdat dit alles niet haar keuze was.

Ik sta nergens, terwijl alle mensen om me heen gemoedelijk wegzinken in het leven waarvan ze altijd hebben gedroomd, met hun leuke reisjes en hun mooie huizen en hun gezonde kinderen. Ik mag herbeginnen.

Het is half tien ’s avonds en ik ben alleen en ik weet dat het een zaterdag is. Ik staar naar een leeg scherm dat wacht op iets van betekenis, een inzicht over een actueel onderwerp. Niet eens een inzicht; wat keurig gerangschikte woorden, weloverwogen en meeknikkend op het ritme van de zin. Maar er komt niets, dus ga ik maar naar bed.

Er komt nog licht onder de velux vandaan en tussen de hoge gevels weerklinkt een lach en ik wil seks. Ik wil iemands huid voelen, iemands lippen, me niet afstotelijk voelen. Drie weken geleden was ik nog iemand om een huis mee te kopen, vandaag ben ik een leproos.

En ik heb wel hoop, ik heb genoeg te bieden, maar geen zin om me weer maar eens te moeten bewijzen. Geen zin om foto’s bijeen te zoeken voor een app die teert op de onzekerheid van wie kwetsbaar is, geen zin om mezelf te moeten aanprijzen, in een vitrine te gaan staan, te moeten nadenken over te maken indrukken, over of ik wel zelfzeker genoeg overkom, of niet te veel. Ik wil gewoon naast iemand liggen en samen naar een plafond staren.

En ik stel me voor hoe straks alles anders zal zijn. Hoe ik iedere ochtend een kwartiertje zal lopen op wat nu in de kelder stof vangt, hoe ik een ochtendlijk gebrek aan inspiratie zal opvangen door alvast wat patatten te schillen voor ’s middags, en hoe Jeroen Meus me zal leren hoe ik ze kook.

Ik beeld me in waar ik de piano zou plaatsen, waar de boekenkast moet komen, hoe lichtjes en klimop het kale koertje zouden opfleuren. Ik probeer een gezicht samen te stellen, een oogkleur te kiezen, het timbre van een lach. Alleen in bed om half tien ’s avonds.

En ik hoop dat tegen morgenvroeg Elon Musk weer iets idioots zal hebben gezegd, of anders een N-VA’er, of dat Poetin eindelijk zelf uit een raam zal zijn gevallen, eender wat om toch maar niet te moeten schrijven over wat me echt bezighoudt. Het verdriet, de angst, het alleen zijn. Het allesoverheersende gevoel iets te moeten doen, het zoeken naar controle, houvast. De verveling. Het verlangen.