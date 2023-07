Door te zeggen dat je eigen kind ‘een toffe’ is, insinueer je dat er kinderen zijn die niet tof zijn

Maud Vanhauwaert is columnist.

“’t Is echt een toffe.” Dat zei een vader me over zijn eenjarige dochter. Hoe vaak hoor ik jonge ouders niet vol lof spreken over hun eigen spruit? Het is aandoenlijk natuurlijk om iemand te zien smelten voor het eigen gebroed, maar ik vind dat het toch vaak klinkt als een beetje borstklopperij. Door te zeggen dat je eigen kind ‘een toffe’ is, insinueer je bovendien dat er kinderen zijn die niet tof zijn. Ik kreeg dan ook meteen sympathie voor een vrouw die ik eens ontmoette aan de schoolpoort en die een beetje lachend over haar kleine zei: “Die van mij kan echt zágen.” De uitspraak deed niets af haar liefde en toewijding, integendeel; het voelde alsof ze daarmee ook haar eigen onzekerheid toonde. Om die ene vader wat te ontregelen reageerde ik: “Mijn kinderen zijn echt totaal niet tof.” Hij schrok en toen deed ik er nog een schepje bovenop: “En ze zijn ook zo vervelend kleverig; Chokotoffs zijn er niets tegen.”