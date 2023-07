Door profileringsdrang heeft de natuurherstelwet een haast mythische allure gekregen, net zoals eerder het VN-Migratiepact

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

De stemming over de natuurherstelwet in het Europees Parlement wordt een interessant politiek moment. De kans is aannemelijk dat een meerderheid in het Parlement de wet wegstemt, en daarmee een hoeksteen van het EU-beleid van de Europese Commissie wegslaat. Dat gebeurt niet elke dag.

Als het zo ver komt, dan zullen de zogenaamde soevereinisten dat als een belangrijke overwinning opeisen. Niet onterecht. De soevereinisten, die vooral in nationalistische, conservatieve en rechts-populistische hoek te vinden zijn, menen dat die hele EU wat minder hoog van de toren moet blazen. Zij willen de ‘controle’ over het beleid weer meer naar de lidstaten brengen. Hun stem klinkt al langer in het Europees Parlement, maar nu zouden ze ook de basis voor een meerderheid kunnen vormen. Vanuit democratisch oogpunt valt daar weinig tegen in te brengen. Een parlementaire meerderheid die wetgevend werk goed- of afkeurt, dat is de basis van onze representatieve democratie.

Toch riskeert de Europese democratie straks met een kater achter te blijven. Door profileringsmanoeuvres heeft de natuurherstelwet een haast mythische allure gekregen, net zoals eerder met het VN-Migratiepact gebeurde. Alsof die ene wet landbouw en industriële ontwikkeling onmogelijk zou gaan maken om de bloemetjes en de bijtjes te redden. Met de waarheid heeft dat nog weinig te maken.

Het is zeer goed mogelijk dat de natuurherstelwet imperfect was en nog aanpassing en nuance behoefde. Maar zonder wet die de biodiversiteit afdoende beschermt, zal het Europese beleid slechter worden, niet beter. Klimaatbeleid zonder natuurbescherming wordt lastiger, niet makkelijker. Tenzij voor wie meent dat klimaatbeleid onnodig is, is dat slecht nieuws.

Een complexe crisis, zoals de klimaatverandering er een is, daagt de democratie uit. Het aloude democratische principe van de subsidiariteit - voer beleid zoveel mogelijk op een niveau dat zo dicht mogelijk bij de bevolking staat - loopt tegen zijn limieten. Het algemene belang botst op het lokale belang. Een gemeentebestuur is niet goed geplaatst om te beslissen over een hoogspanningstracé omdat de lokale druk te groot is, een regionale regering kan niet in haar eentje beslissen over klimaatbeleid omdat de regionale, economische druk te groot is. Maar als een hoger, Europees bestuur beleid wil voeren, wordt de legitimiteit daarvan in vraag gesteld.

Daar zal dan ook de oplossing moeten liggen. Voorstanders van bijvoorbeeld een krachtdadiger klimaatbeleid verzuchten weleens dat het klimaat belangrijk genoeg is om de democratie te omzeilen. Een fouter en gevaarlijker standpunt is moeilijk denkbaar.

Het Europese beleid moet juist democratischer worden, niet enkel in het Parlement, maar ook in de Commissie. Natuurlijk zitten er ook nu al democratische grendels op het Commissiewerk, maar een groot deel van de bevolking voelt dat zo niet aan. Als ons politieke bestel ergens nood heeft aan een staatshervorming, dan is het wel daar.