Door jongeren versneld te boosteren, krijgt het vertrouwen een knauw. Een zware prijs voor een skivakantie

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

In Vlaanderen kunnen jongeren voortaan een boosterprik krijgen. De Vlaamse regering doet daarmee, onder impuls van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), een stevige voorafname op adviezen die het Europees Geneesmiddelenagentschap nog moet geven. Ook de Hoge Gezondheidsraad ziet geen reden tot haastwerk.

Dit is een wrang verhaal. Dat de minister met de boostercampagne voor jongeren naar de hoogste versnelling schiet, komt niet voort uit medische noodzaak. Het gaat om het ‘redden’ van de skivakantie in het krokusverlof. Enkele wintersportlanden, zoals Oostenrijk, eisen namelijk ook van jongeren een coronapas met boosterbewijs.

Eerst dit. Het is goed dat gezocht wordt naar een oplossing voor het concrete probleem van de betrokken jongeren en gezinnen. Jongelui hebben de voorbije jaren ruim hun solidaire duit in het zakje gedaan. Dat zij, enkel vanwege hun leeftijd, extra gestraft zouden worden met een reisverbod, zou zuur zijn.

Maar er is wel een probleem met de oplossing die de Vlaamse regering uit de hoed tovert. Het Europees Geneesmiddelenagentschap, maar ook de Hoge Gezondheidsraad zijn de voorbije jaren onze gids geweest in het vaccinbeleid. Hun wetenschappelijk gefundeerd advies was een belangrijk argument in de beleidskeuzes. Terecht. Natuurlijk kunnen regeringen de politieke verantwoordelijkheid opnemen om adviezen om te buigen en om sneller te gaan, vanuit medische urgentie. Die urgentie is er nu niet. De beslissing ruikt naar lobbydruk, bijvoorbeeld vanuit ziekenfondsen die georganiseerde skireizen voor jongeren aanbieden.

Daarmee slaat de politiek - in dit geval de Vlaamse regering - zichzelf een belangrijk argument uit handen om mensen te overtuigen van de noodzaak van vaccinatie. Reken maar dat de antivax-liga dit moment gretig in herinnering zal brengen als in de toekomst een vaccinatiecampagne georganiseerd wordt op advies van de bevoegde agentschappen. Dat de minister de ware reden voor de versnelling versluiert in een doorzichtige onwaarheid helpt de geloofwaardigheid niet vooruit. Dit gaat heus niet om kwetsbare kinderen met aandoeningen die nog over het hoofd gezien zouden kunnen zijn.

Er is ook een inhoudelijke kwestie. Omdat de tijd drong, zijn we redelijk halsoverkop in het boosteren van volwassenen gedoken. Nu de druk wat wegebt, is het moment gekomen voor een grondiger debat over toekomstige boostercampagnes. Die kunnen het best gereserveerd blijven voor kwetsbare groepen. Deze beslissing gaat in tegen die trend.

Dit had ook anders aangepakt kunnen worden. Het vrije verkeer van jongeren is een politieke kwestie, geen medische. Met gerichte politieke druk had op Europees niveau dat vrije verkeer in de EU gestroomlijnd kunnen worden. Nu krijgt het vertrouwen in de wetenschappelijkheid en legitimiteit van de vaccinatiecampagne een knauw. Dat is een zware prijs voor een skivakantie.