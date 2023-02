Door het asielbeleid uit de klauwen te laten lopen, creëerde de regering een context van anarchie

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Hoe diep kan het asielbeleid nog zakken in dit land? Niet enkel hebben nationale en lokale overheden wekenlang toegekeken op de rauwe ontmenselijking van honderden asielzoekers en daklozen in een overbevolkt kraakpand aan de Brusselse Paleizenstraat. Zelfs de ontruiming van dat pand lukt blijkbaar niet ordelijk en gecoördineerd. Opnieuw is daarbij een levenloos lichaam aangetroffen.

Dat is nog niet eens alles. De door de PS geleide Brusselse regering heeft er blijkbaar niet beter op gevonden om tientallen kandidaat-asielzoekers in een hotel te kazerneren in een randgemeente, zonder de lokale overheid in te seinen. Zo sla je zelf het al wankele draagvlak voor asielopvang weg bij de bevolking. Ook bevoegd staatssecretaris Nicole De Moor reageert verbouwereerd, maar haar politieke verantwoordelijk is stilaan groot. Door het asielbeleid volledig uit de klauwen te laten lopen, heeft de federale regering mét de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een context van anarchie gecreëerd.

Dat is een keiharde vaststelling, maar ze valt niet te ontlopen. Er is in dit land al voor veel minder ‘schandaal’ geroepen. Theo Francken (N-VA), voormalig staatssecretaris en zelf voorstander van de harde lijn, heeft gewoonweg gelijk. Waren deze incidenten onder zijn bewind gebeurd, dan zouden de linkse partijen die nu in de regering zitten, adem tekortkomen om hun verontwaardiging uit te schreeuwen. Nu is er enkel stilte en gegeneerd wegkijken.

De chaos in en om de Paleizenstraat is slechts een extreme illustratie van een asielbeleid dat op instorten staat. Al meer dan een jaar inmiddels is een brutale, onwettige discriminatie een richtlijn in het beleid geworden: meerderjarige mannen krijgen niet langer of slechts sporadisch de minimale opvang waar ze recht op hebben. Midden in de stad groeien daklozenkampen aan, honderden asielzoekers zochten hun toevlucht in een kraakkrot, te midden van ontbering, extreem geweld en besmettelijke ziektes.

Het aantal gerechtelijke veroordelingen voor dit wanbeleid loopt in de duizendtallen, met miljoenen aan dwangsommen en deurwaarders aan de deur. Toch vindt de staatssecretaris het in deze rechtsstaat van ‘gezond verstand’ getuigen om de rechterlijke vonnissen te negeren.

Het klopt dat de instroom van kandidaat-asielzoekers in België hoger ligt dan normaal, maar dat is allang geen voldoende verklaring meer voor de levensbedreigende chaos in het beleid. De onthaal- en erkenningsprocedure verloopt traag, de noodzakelijke noodopvang raakt maar moeizaam georganiseerd. Geen wonder dat in zulke omstandigheden ook de lokale besturen de kat uit de boom kijken.

Toen in 1998 de uitgewezen asielzoekster Semira Adamu de dood vond bij een uit de hand gelopen uitwijzing, nam toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback (SP, nu Vooruit) zonder veel dralen ontslag. Tobback oordeelde toen dat beleidskeuzes waarvoor hij de politieke verantwoordelijkheid droeg, hadden bijgedragen aan de dood. In deze omstandigheden kan de regering-De Croo de Tobback-vraag niet langer van tafel vegen.