Maud Vanhauwaert is columnist.

Samen met Ewout, een bevriend muzikant, zat ik in de auto voor een rood licht. We hadden het over hoezeer we allebei verlangden naar vakantie. We wachtten en we wachtten, maar het werd maar niet groen.

Ik begon me op te winden, want we konden toch niet te laat komen op ons eigen optreden? Toen we al meer dan tien minuten voor het rood stonden, merkte Ewout op dat er wellicht slimme camera’s hingen die de verkeerslichten aanstuurden. En ja, toen we iets dichter tot bij de lichten reden, sprongen die eindelijk op groen.

Door die slimme camera’s voelde ik mij even heel dom, maar toen begonnen we te fantaseren over hoe superslimme camera’s zouden kunnen werken. Stel je voor dat camera’s konden zien wie in overdrive zit. Dat wie zelf in het rood zit een rood licht krijgt en onverrichter zake terug naar huis moet keren om te rusten. En dat supersuperslimme camera’s je meteen naar een vakantiebestemming konden transporteren. Beam me up, Scotty!