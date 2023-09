Door de zaak-Pichal is weer wat haatzaad geplant

Tom De Cock is radiopresentator, vader, en ambassadeur van Pleegzorg Vlaanderen. Hij schrijft hier uit eigen naam.

Een korte verklaring van een advocaat. Eenenveertig woorden. Dat waren in die eerste dagen de enige bekende feiten in de zaak-Pichal.

Maar geen probleem. Meer hadden bepaalde politici niet nodig om de termen homo, pedofilie en pleegzorg in één zin te gebruiken. Meer hadden sommige journalisten niet nodig om in blokletters de vraag te stellen of dit dossier het imago van alle andere holebiouders zou schaden – en ze daardoor ook meteen zelf te beantwoorden.

Dat je een verdachte niet het vermoeden van onschuld gunt, vind ik onbeschaafd, maar raakt me niet persoonlijk. Als je in dezelfde adem ook de ouderlijke geschiktheid van elke holebi betwijfelt, dan wordt het wel mijn probleem. Dat gebeurt te vaak, en steeds luider. En het moet stoppen.

Als je niet vanuit je hart naar mijn man en mezelf kan kijken als doodgewone ouders van een wonderlijke adoptiedochter en dito pleegzoon, dan lukt het misschien wel met harde feiten. De feiten in de zaak-Pichal zijn dus, wanneer ik dit schrijf, onbekend. We kunnen niet anders dan afwachten. Lastig, hé? We zijn dat niet meer gewoon, in deze wereld van instant antwoorden en genoegdoening. En dus tweeten we maar wat.

Maar de feiten over holebiouders: die zijn kristalhelder. Tientallen internationale onderzoeken komen telkens tot dezelfde conclusies. Kinderen uit gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht zijn PRECIES EVEN GELUKKIG EN GEZOND als alle andere kinderen! Op een paar vlakken doen ze het zelfs beter. Mijn dochter wordt empathischer, toleranter en zal niet in rolpatronen denken. Als ik thuis de was doe en mijn man het gras maait, dan is dat namelijk omdat we dat zo afspreken, en niet omdat één van ons borsten heeft.

Het enige waar de kinderen in al die studies last van hebben, zijn de kinderen van hetero-ouders die hen pesten op school. En de angst dat de heteromaatschappij hen zal uitspuwen. Elke schreeuwlelijk die vindt dat we kinderen uit de klauwen van holebi’s moeten redden, bedreigt dus zelf het welzijn van die kinderen.

Ook de feiten over pleegzorg zijn loepzuiver. Er worden in Vlaanderen elke dag 9.000 kinderen beschermd in 7.000 goed gescreende pleeggezinnen, waaronder het mijne. Gezinnen met allerlei samenstellingen, en vooral veel warmte en doorzettingsvermogen. 9.000 kinderen die bovendien niet in een voorziening opgroeien, en dus veel minder op het systeem wegen.

En dit zijn ook feiten: elk van die kinderen is weggehaald uit een rotsituatie die door heteroseksuele volwassenen werd gecreëerd. Het zijn hetero’s die ongewenst zwanger geraken, het zijn hetero’s die meer kinderen hebben dan hun draagkracht toelaat, het zijn bijna uitsluitend hetero’s die intrafamiliaal geweld plegen, het zijn hetero’s die kinderen verwaarlozen en verstoten.

Alle hetero-ouders dan maar aan de schandpaal? Nee hoor! Hetero’s zijn namelijk massaal steengoede mama’s en papa’s. Maar omgekeerd is dat respect blijkbaar wat minder evident. Eén bekende kop voor de rechtbank, die louter toevallig ook homo blijkt te zijn, is genoeg om ons fatsoen te vergeten. Trial by association. En dat is niet onschuldig.

Over een week, maand of jaar trekt het circus verder, verblind door de volgende steekvlam. Maar de nevenschade blijft. Weer wat haatzaad geplant. En ik ben doodsbang voor de dag waarop de oogst begint.