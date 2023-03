‘Door de vele leerkrachten die ziektedagen misbruiken is er snel een tekort opgebouwd’

Voorstel zorgkrediet

Ik ben 57 jaar, mijn ouders zijn 85 en ik heb een kleindochtertje van enkele maanden. Het voorstel van cd&v om ook pleegouders, stiefouders (waarom geen plusouders?) en grootouders de mogelijkheid te bieden om deeltijds zorgkrediet op te nemen vind ik een heel aantrekkelijke gedachte.

Ik ben zelf al 33 jaar voltijds aan de slag als leerkracht en ik doe mijn job nog steeds bijzonder graag, maar een voltijdse baan wordt zwaar. Bovendien zou het fijn zijn om mijn werk als leraar te combineren met de zorg voor mijn ouders en mijn kleinkind, iets waartoe ik nu nauwelijks toekom. Halftijds lesgeven dus, en de tijd die vrijkomt aan andere belangrijke dingen en mensen in mijn leven wijden. Velen van mijn leeftijd zullen het met me eens zijn.

Ik heb nog nooit in mijn leven voor cd&v gestemd, maar dit voorstel draag ik een warm hart toe. Het gaat er me niet om dat ik daarvoor een uitkering krijg, het gaat me om het principe dat het mogelijk is halftijds te werken (het liefst zonder dat dit een invloed heeft op mijn latere pensioen). Ik hoop dat ook de andere politieke partijen de waarde van dit voorstel inzien.

Karolien De Wilde, Frankfurt

Lerarentekort

Ik las laatst het artikel Aantal vacatures in het onderwijs opnieuw op recordhoogte: ‘Scholen zijn wanhopiger geworden’ (DM 19/3) en als leerling in het vijfde middelbaar is het lerarentekort nog nooit eerder zo zichtbaar geweest. Er is wel altijd een leerkracht die ziek is of met ouderschapsverlof is. Maar wie moet er boeten? De leerlingen. De problemen die leerkrachten achterlaten worden altijd in de schoenen van de leerlingen geschoven.

Leerkracht zijn is een van de belangrijkste jobs in de hedendaagse wereld, het is namelijk hun taak om de volgende generatie klaar te stomen voor hun latere leven. Ik heb immens veel respect voor leerkrachten, maar – als ik even direct mag zijn – dan wil ik er graag op wijzen dat er in het onderwijssysteem een paar rotte appels zitten die alles verknoeien.

Zo misbruiken veel leerkrachten hun macht. Leerlingen kunnen zelfs geen dialoog meer voeren met de leerkracht als ze iets misdaan hebben, nee, ze worden gewoon de klas uitgestuurd. Zo ben ik ooit eens uit de bio­logieles gezet omdat ik zogezegd aan het tegenspreken was. Ik kon mijn kant van het verhaal zelfs niet vertellen voor er geroepen werd dat ik het lokaal moest verlaten.

Het lerarentekort is best logisch, in mijn ogen. Door de vele leerkrachten die vakantie- of ziektedagen misbruiken is er snel een tekort opgebouwd. En laten we eerlijk zijn: geen enkele leerkracht staat te springen voor een interim van drie maanden.De meeste scholen zoeken een leerkracht om iemand te vervangen voor een semester, wat voor vele nieuwe leerkrachten niet aantrekkelijk is. Zij willen namelijk ergens werken waar ze werkzekerheid hebben.

Dus, geef de nieuwe leerkrachten na hun vervangingslessen een zekerheid dat ze een job krijgen. Zo zou het probleem al een stuk kleiner worden.

Reefer Roelandt, Geraardsbergen