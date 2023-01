Dokters die beslissen om meer te vragen voor een consult, lopen veel minder dan vroeger het risico om patiënten te verliezen

Stavros Kelepouris is politiek journalist.

Voor de Wetstraat start het nieuwe jaar pas echt op 9 januari. Tijdens de kerstvakantie kon nog enigszins in de luwte gewerkt worden. Dat was voor onder anderen premier Alexander De Croo en energieminister Tinne Van der Straeten een fikse meevaller. Zij konden zich nog wat tijd kopen nadat dat ze hun eigen deadline hadden gemist voor een akkoord rond de verlenging van twee kerncentrales.

Vanaf vandaag is het weer werken met de camera’s voortdurend in het zog. Dat zal ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke geweten hebben. Hij mag het nieuwe jaar beginnen met een vergadering waar een riskant ultimatum op tafel ligt. Als de minister weigert om een deel van zijn hervormingsplannen in te trekken, stapt de grootste artsenvakbond BVAS uit de zogenaamde artsenconventie. Dat betekent dat ze zich niet meer houden aan de door de overheid vastgelegde tarieven voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts.

Centraal staat de vraag hoeveel de overheid te zeggen heeft over wat de arts aanrekent. Grosso modo zijn er twee opties. Artsen die de afspraken volgen, werken volgens een vast tarief. Anderen doen hun zin, wat doorgaans betekent dat patiënten er meer uit eigen zak betalen. Artsen kunnen zelf kiezen wat ze doen. Vandenbroucke wil nu een deel van die vrijheid afnemen: hij wil verbieden dat bijvoorbeeld huisartsen extra kunnen aanrekenen aan patiënten die het niet breed hebben.

De hele discussie valt enkel goed te begrijpen tegen de achtergrond van een sluimerende crisis in de gezondheidszorg. Het systeem werd altijd in evenwicht gehouden omdat tegenover de vrijheid van de arts de vrijheid van de patiënt stond: wie enkel het vaste tarief wil betalen, kan altijd een andere dokter zoeken. Maar dat evenwicht is de voorbije jaren helemaal verdwenen.

De drukte in de wachtkamer van de huisarts is immens geworden. Wie ’s ochtends ziek opstaat en dezelfde dag nog een attest nodig heeft voor zijn werkgever, zit met een probleem: de dokter is steeds vaker al de hele dag bezet. Een groeiend aantal artsen en artsenpraktijken krijgt het werk niet meer rond en kondigt dan maar een patiëntenstop af. Het gevolg is dat een patiënt helemaal niet meer zo makkelijk overstapt naar een andere huisarts. Dokters die beslissen om meer te vragen voor een consult, lopen veel minder dan vroeger het risico om patiënten te verliezen.

Tegen die achtergrond klinkt de eis van Vandenbroucke al een stuk minder roekeloos dan de vakbond graag voorstelt. Geld is, voor wie het niet heeft, de belangrijkste reden om niet naar de dokter te gaan wanneer dat nodig is. Is het werkelijk zo absurd dat een minister van Volksgezondheid wil garanderen dat sociaal kwetsbare mensen toegang blijven hebben tot kwalitatieve zorg?

Als de vergadering vandaag op niets uitdraait, volgt mogelijk een periode waarin van vaste tarieven geen sprake meer is. Misschien moet die artsenvakbond dat eens proberen uitleggen aan hun patiënten: dat een hoeksteen van ons zorgsysteem verdwijnt omdat artsen niet om het even welk bedrag kunnen vragen van de ongeveer 15 procent mensen die financieel het zwakst staan.