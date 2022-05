Zondag was het 1 mei, Dag van de Arbeid. Ik gun ieder zijn feestdag en zijn verzetje. Maar er moet mij toch iets van het hart. In de aanloop richting het Feest van de Arbeid hoorde ik veel geblaat en weinig wol.

Wat ik miste: hoe gaan we ervoor zorgen dat tegen 1 mei 2023 meer mensen aan de slag zijn dan vandaag? Werken blijft dé koopkrachtverhoging bij uitstek (of zou dat toch moeten zijn). Hoe gaan we de lasten op arbeid verlagen en werken dus meer lonend maken? Hoe houden we onze sociale zekerheid betaalbaar?

Ik mis hervormingen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid. Ik besef dat dit minder goed bekt dan de ‘rijkentaks’. En de rijke dat is altijd de ander, de buurman, nietwaar? Laten we de dramademocratie en mediacratie toch eens overstijgen.

Tegen 2027 zullen we het hoogste begrotingstekort hebben van alle industrielanden. Tegelijk kent België een obsceen overheidsbeslag. Simpel gezegd: het probleem zit hem dus niet bij de inkomsten, maar bij de uitgaven van de overheid.

Een studie van de Nationale Bank zet deze spilzucht nog eens extra in de verf: gemiddeld spendeert de NV België 5 procent meer van haar bbp dan de buurlanden. Tegelijk zijn de kwaliteit van dienstverlening en infrastructuur in dit landje ondermaats. Iets klopt hier dus niet.

Bottomline: we moeten naar een sterke, ergo afgeslankte overheid die focust op haar kerntaken en de kwaliteit van deze taken garandeert. Nu we toch bezig zijn. Waar blijft de aangekondigde fiscale hervorming? Fiscaliteit in dit land overstijgt amper het niveau van de koterij. Dat moet efficiënter en billijker. Waarom is er bijvoorbeeld geen woonbonus voor een eerste, maar wel voor een tweede woning? Waarom bestaat er nog steeds zoiets als butlerkorting in de personenbelasting?

Doe iets aan onze belastingdruk, onze overheidsuitgaven en ons structureel begrotingstekort. Dat zou pas sociaal zijn. Want vergeet niet: de schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen. Tijd dat de politiek het adagium van ‘après nous le déluge’ overstijgt.