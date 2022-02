Dit zijn een paar voorbeelden uit mijn leven. Ik denk dat elke vrouw wel zo’n verhaal kan vertellen

“Ik ben voor feminisme, maar tegen mannenhaters.” Zo reageerde onlangs iemand op een van mijn Facebook-berichten. Sinds januari deel ik daar regelmatig uit mijn leven gegrepen ervaringen over seksisme. Ik dacht: misschien moet ik eens schrijven over waar die ‘mannenhaat’ vandaan komt.

Een paar jaar geleden organiseerde ik een feestje bij mij thuis. We hadden wat gedronken, hadden veel plezier. Ik bracht die avond – al zeg ik het zelf – steengoede imitaties van een paar politici. Iemand maakte havermoutpap voor een volle week, die ik de dag erna al moest weggooien wegen keihard geworden. We besloten nog pizza te eten, maar ik was te moe voor pizza. Ik ging met een grote glimlach slapen. Wat had ik gelachen die avond!

Even later kwam een jongen met versgebakken pizza mijn kamer binnen, terwijl ik lag te slapen. Ik nam een hap en ging weer slapen. Opeens kwam hij naast mij liggen, heel dichtbij. Ik vroeg hem of hij ooit van personal space had gehoord. Hij verontschuldigde zich, schoof een paar centimeter op, maar kwam algauw weer dichterbij. Ik moest hem opnieuw terechtwijzen.

Een paar maanden later vertelde ik iemand dit verhaal, die hem erop aansprak. Hij zei dat het nooit zijn bedoeling was om met mij naar bed te gaan. Waarom was hij dan in mijn kamer gekomen en ongevraagd naast mij komen liggen? Hij had mij nooit gevraagd of hij in mijn kamer mocht slapen. Hij was er gewoon van uitgegaan. “Ze heeft inderdaad een opmerking gemaakt die nacht,” verontschuldigde hij zich, “maar het bleef maar bij een opmerking”. Ik begon te twijfelen. Ik had eigenlijk redelijk wat gedronken. Het was een paar maanden geleden. Ik herinner het me niet meer zo goed. Ik zal mij dingen inbeelden.

Tits out

Vorig jaar gaf een collega een feestje thuis voor haar verjaardag. Ik dacht: Friday, tits out! Op zo’n huisfeestje kan ik wel een diep decolleté dragen. Haar ex woonde toen nog bij haar. Op het feestje vulde hij constant mijn glas bij, enkel bij mij. Rond 5 uur werd ik wakker in de zetel. Mijn onderbroekje zat onder het bloed. Mijn tampon was spoorloos verdwenen. Ik kon mij niets meer herinneren. De dag nadien kreeg ik veroordelende blikken op het werk. Ja ja, ik was de slet die met de ex van een collega had geslapen. Walk. Of. Shame. Ik heb het toen uitgepraat met mijn collega en de situatie uitgelegd. Ze koos meteen mijn kant. Toch moest ik nog vechten tegen de vooroordelen op mijn werk. Ik kreeg van een andere aanwezige collega te horen: “Ge had wel echt een diep decolleté aan hoor...” Ik leg hem uit dat dat geen reden mag zijn om van een vrouw misbruik te maken. Hij koos mijn kant. Hoe erg dat iedereen boos was op mij en niet op haar ex? En dat de voltallige werkvloer ervan op de hoogte was?

Keiveel succes

Afgelopen zomer ging ik op vakantie naar Istanbul. Ik had er keiveel succes bij de mannen. Ik besliste op een avond om een van die mannen mee te nemen naar ons hotel. Ik was op reis met een Turkse vriend en dacht: what happens in Turkey stays in Turkey. In ons hotel aangekomen duwde die jongen meteen mijn hoofd naar zijn penis. Dat vond ik enorm choquerend. Ik trok mijn hoofd weg. Hij smeekte mij om hem toch te pijpen. Ik weigerde.

Ik wilde eigenlijk helemaal niets meer met die jongen doen en vroeg hem om te vertrekken. Hij begreep niet waarom ik opeens niet meer wilde. Ik legde hem uit dat ik geen zin meer had en dat dat genoeg reden moest zijn. Hij bleef aandringen. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik legde me neer op bed en keek hem niet meer aan. Hij lag nog steeds naast mij in bed. Hij probeerde mij opnieuw te kussen. Ik duwde hem weg. Hem negeren was het enige wat ik nog kon doen. Die dynamiek duurde ongeveer een uur. Op een bepaald moment besliste ik mijn mannelijke vriend te hulp te roepen. Hij kwam naar buiten en vroeg in het Turks wat er scheelde. De jongen zei dat ik hysterisch was en hij niets van mij begreep. Nochtans viel er maar een ding te begrijpen: no means no. Mijn vriend gaf hem geld voor een taxi en vroeg hem om te vertrekken. Ik begon te wenen. Wat zou er zijn gebeurd mocht er geen mannelijke vriend bij geweest zijn?

Dit zijn een paar voorbeelden uit mijn leven. Ik denk dat elke vrouw wel zo’n verhaal kan vertellen. Noem je dit haat? Ik denk dat de daden die deze mannen stellen enkel mogelijk zijn als elk respect voor vrouwen ontbreekt. Deze daden blijven ongestraft. Ze worden zelfs regelmatig herhaald. Er zit een systeem achter. Het patriarchaat. Als mannen mij dus zeggen dat ze tegen mannenhaters zijn, dan vraag ik: wie haat wie?