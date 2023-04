Dit zijn de scenario’s voor de Finse regeringsvorming

De Finse parlementsverkiezingen beloofden een spannende strijd te worden met drie partijen in de hoofdrol: de conservatief-liberale Nationale Coalitiepartij, de radicaal-rechtse Finnenpartij en de centrumlinkse Sociaal Democraten (SDP).

Protagonist was huidig premier Sanna Marin. Als een politieke vedette dartelde ze door de internationale pers. Hoewel ze haar sterallures behoudt en haar partij erop vooruitgaat, komt de SDP slechts als derde uit de verkiezingsrace. De Finnenpartij wordt de tweede in de rij. De hoofdprijs gaat naar de Nationale Coalitiepartij.

Echt verrassend zijn deze resultaten niet. Hoewel de internationale media vooral focusten op het reilen en zeilen van Marin werd in Finland snel duidelijk dat de huidige coalitie afgestraft zou worden omwille van de wanorde van haar staatsschuldhuishoudboekje. Het gevolg: buiten de SDP werden alle coalitiepartners flink afgestraft.

Wat nu? Petteri Orpo, de leider van de grootste partij, de Nationale Coalitiepartij, is aan zet om een coalitie te vormen. Voorlopig zijn er twee mogelijke scenario’s: een coalitie tussen de Nationale Coalitiepartij, de Finnenpartij en een andere partij; of een coalitie tussen de Nationale Coalitiepartij, de SDP en een andere partij. Als aansluitende partij van beide opties wordt vooral gekeken naar de Finse Centrumpartij. Het enige probleem hierbij is dat door opeenstapelende verliezen de Centrumpartij een plaats in de oppositie verkiest boven een nieuwe rol als regeringspartij.

Aangezien de twee grootste partijen van Finland nu behoren tot het eerder rechts-conservatieve kamp lijkt de keuze voor scenario één vrij eenvoudig. Daar verschijnt echter het tweede probleem. Ondanks dat de Finnenpartij er net iets minder extreme standpunten op na houdt dan haar voorganger, De Ware Finnen, duikt ook in Finland de fameuze discussie rond het cordon sanitaire op. De Finnenpartij, die overigens deelnam aan de stembusgang zonder een officieel verkiezingsprogramma, valt onder de noemer van radicaal-rechtse partij en wordt onder meer door de SDP beschuldigd van openlijk racisme. Als gevolg is regeren met de Finnenpartij voor velen een stap te ver.

De Nationale Coalitiepartij lijkt echter wel bereid tot samenwerking met de Finnenpartij. Het addertje: er is nog een derde partij nodig. Linkse partijen zijn geen optie omwille van het cordon sanitaire. Daarom wordt er gekeken naar de Zweedse Volkspartij, een liberale partij die mikt op de Zweedse minderheid in Finland. Dit lijkt een match made in heaven, ware het niet dat de Finnenpartij naast haar antimigratie- en anti-EU-standpunten ook bekendstaat om het eentaalnationalisme. Exit samenwerking Nationale Coalitiepartij, Finnenpartij en Zweedse Volkspartij.

Op naar scenario twee dus? Een coalitie met de SDP? Ideologisch lijkt dit een moeilijke oplossing. Daarbij komt dat de SDP en Marin heel wat van hun eigen hervormingsmaatregelen teniet zullen moeten doen. Onder de noemer van gezichtsverlies valt ook de schrik van de Nationale Coalitiepartij om afgestraft te worden of om als ondemocratisch te worden bestempeld door de weigering om te regeren met de Finnenpartij.

Klinkt allemaal best bekend in de oren, toch?