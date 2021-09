Dit waren de favoriete zomerboeken van De Morgen-lezers: ‘Hier heb ik meermaals gehuild’

Aan het zwembad, aan het strand, in bad of in bed: De Morgen-lezers hebben afgelopen zomer meer dan ooit boeken gelezen en reageerden massaal op de vraag ‘Welke vakantielectuur kunt u aanbevelen?’. Een greep uit de talloze reacties.

Hier is alles veilig, Anneleen Van Offel

“Je gaat op een roadtrip door Israël, maar ook door het hoofd van een moeder die haar kind verloren heeft. Van Offel schrijft erg beeldend en meeslepend. De moeder wordt zo menselijk neergezet dat ik haar alle goeds toewenste.” - Elke Thijs (45), Gentbrugge

“Kwetsbaar. Ontroerend. Meeslepend. Bewonderenswaardig. Empatisch”. - Bram Lattré (37), Gent

“Als moeder zijnde kruipt dit boek extra onder jouw huid.” - Veerle Van Buggenhout (43), Sint-Amandsberg

“Meeslepend verhaal, straffe personages, slim geschreven en opgebouwd.” - Helena Elshout (35), Gent

Ik ben er niet, Lize Spit

“Sterk en samenhangend. Het boek geeft ons een diep inzicht in psychologische trauma’s. En de liefde, die met haar ongekende diepte en kracht de sterkste tegenkanting te lijf gaat.” - Mia Goos (76), Willebroek

“Een boek over leeftijdsgenoten en psychische ziekte.” - Joelle Van Roost (34), Duffel

Ik ben een eiland, Tamsin Calidas

“Ongelooflijk hoe een vrouw in haar eentje met weinig middelen overleeft op een ruw Schots eiland. Vlot geschreven! Je leest het in een ruk uit en je krijgt meteen zin om je even terug te trekken in de natuur, weg van alle drukte.” - Elise De Vliegher (47), Sint Niklaas

“Je droom volgen, vergt moed en kan keihard zijn. Het resultaat is soms erg onverwacht. Dit boek heeft veel lagen. Hoewel ik meermaals gehuild heb en het soms ploeteren was door alle ellende, blijft er toch een positieve boodschap hangen.” - Marjan Vermeiren (40), Antwerpen

De Jaren, Annie Ernaux

“Een brok sociale geschiedenis die leest als een roman. Boeiend, leerrijk, nagels met koppen, kritisch en hier en daar met een vleugje humor. Aanvankelijk markeerde ik de pagina’s, maar daar ben ik mee gestopt omdat ze allemaal markant zijn. Het zal niet al te lang meer duren voordat ik dit herlees, zeker weten.” - Frank Peeters(64), Clabecq

Call me by your name, André Aciman

“Aciman brengt de intieme band tussen de twee hoofdpersonages wondermooi in beeld. In tijden van haat jegens de lgbtq+-gemeenschap is het heerlijk om te lezen hoe mooi de intense vriendschap tussen twee mannen kan groeien. Je wilt gewoon zo graag dat Oliver en Elio ‘happily ever after’ leven.” - Anne Palmers(33), Turnhout

'Call me by your name' van André Aciman Beeld tb

Gare du Nord, Eric Min

“Het boek is een meeslepend verslag van een tijdreis naar artistiek Parijs tussen 1850 en 1950.” - Luckas Vander Taelen (63), Brussel

“Omdat wie Parijs al heeft doorkruist veel plaatsen beschreven ziet waar men langskomt of geweest is. Ook is het interessant om te lezen hoe die kunstenaars er toen leefden.” - Marc Maryns (74), Oudenaarde

Daar waar de rivierkreeften zingen, Delia Owens

“Fantastisch boek, over een dapper meisje dat moet zien te overleven.” - Mieke Snauwaert (42), Turnhout

“Dit is een prachtig verhaal waarbij vooroordelen, rechtvaardigheid, en respect voor en van anderen in de maatschappij door de ogen van een verlaten kind gezien worden.” - Myriam Goemans (55), Genk

“Een prachtig beeldend, ontroerend en spannend boek dat tot het einde blijft verrassen.” - Michèle Stienlet (48), Boechout

'Daar waar de rivierkreeften zingen' van Delia Owens Beeld tb

Het achtste leven (voor Brilka), Nino Haratischwili

“Monumentale roman die dicht aanleunt bij de grote Russische literatuur. Het is een leerrijke onderdompeling in de geschiedenis van de USSR via een familie-epos. Een geschiedenis bol van sterke vrouwen. Een absolute page turner.” - Franky Van Belleghem (65), Blankenberge

“Het boek is heerlijk uitgebreid zodat je er de hele zomer zoet mee bent. Ook werpt het verhaal een unieke blik op de geschiedenis van Rusland en Georgië.” - Tine De Donder (40), Affligem

“Overweldigend verhaal waardoor de lezer de bewogen geschiedenis van Georgië leert kennen. Dit was voor mij een echte openbaring.” - Marie-Jo Luyten (63), Keerbergen

Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeijffer

“Meesterlijk geschreven, mooie mengeling van verhalen, geschiedenis, fictie en bespiegelingen.” - Guido Everaert (58), Berchem

“Zowel leerrijk als poëtisch. Het boek voert je mee naar interessante plaatsen in Europa, filosofeert over kunst en over de relevantie van het oude continent. De taal die de auteur hanteert is zo mooi en kleurrijk dat je veel zinnen twee of drie keer wil lezen.” - An Mertens (58), Scherpenheuvel

'Grand Hotel Europa' van Ilja Leonard Pfeijffer Beeld tb

De zaak aan Highway 62, Laila Lalami

“Laila Lalami schreef met De zaak aan Highway 62 een fijngevoelige, vlot leesbare roman over het leven van een immigrantengezin in Californië. De vader van het gezin, Driss, komt om het leven bij een verkeersongeval. De dader pleegt vluchtmisdrijf. Gaandeweg brengt het politieonderzoek de waarheid naar boven, terwijl de spanningen in het gezin Guerraoui hoog oplopen. Eenieder verwerkt de dood van een dierbare op een andere manier. Lalami is erin geslaagd dit in heldere, aangrijpende zinnen te vatten.” - Jonas Michiels (25), Dendermonde