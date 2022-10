Dit keer vonden zijn vingers waar ze naar op zoek waren, verdwenen achter de boord van mijn onderbroek

Jana Antonissen is journalist.

In het jaar vóór MeToo in alle hevigheid losbarstte, bezocht ik het zuiderse berghuisje van een vriendin. Lange, langzame zomerdagen vulden we met verfrissende rivierduiken, gefrituurde zeevruchten en verhitte politieke discussies. Mijn vriendin is een gulle gastvrouw die graag een bont allegaartje van persoonlijkheden, vrienden en vriendelijke onbekenden aan tafel ziet aanschuiven.

Een van haar gasten die zomer was een dertiger met een indrukwekkende loopbaan en behoorlijk wat branie. Hoewel ik hem niet bepaald aantrekkelijk vond, wisten zijn indringende blikken me enigszins te betoveren. Misschien ben ik dan toch wel tot hem aangetrokken, dacht ik.

Als prille twintiger verwarde ik begeren nog al te vaak met begeerd worden. Tenslotte is de standaardinstelling voor een vrouw toch om te reageren op andermans verlangen, al was het maar uit beleefdheid. Ik zou niet zeggen dat ik inging op de avances van deze zomergast, maar ik wees ze ook niet per se af. Die passieve houding moet hem aangemoedigd hebben, want toen we op een avond met z’n allen uitgingen naar een strandtent die blauwe drankjes serveerde, zocht hij toenadering.

Net iets te dicht kwam hij naast me op de dansvloer staan. Ik had weinig zin om met hem te dansen voor het oog van ons verzamelde vakantiegezelschap, en daarbij was ik er nog steeds niet uit of ik eigenlijk wel wat met hem wilde. Maar nog voor ik me discreet uit de voeten kon maken, voelde ik plots zijn vingertoppen vastberaden mijn bovenbeen beklimmen en onder mijn rokje verdwijnen. Even verstijfde ik, dan schuifelde ik woordeloos van hem weg. Niemand leek wat te hebben opgemerkt.

Toen we kort daarna met z’n allen terug naar het huisje wandelden, belandde ik op een of andere manier opnieuw aan zijn zijde, achteraan in de groep. Dit keer vonden de vingers waar ze naar op zoek waren, verdwenen achter de boord van mijn onderbroek. Ik weet nog dat ik dacht: doe dan alsof dit je opwindt, dan ben je ten minste geen slachtoffer. Pas onlangs vertelde ik de vriendin van het berghuisje voor het eerst over dit voorval. Een vaag gevoel dat ik me dit vrijpostige gevinger zelf op de hals gehaald had, had me daar lang van weerhouden.

Volgende week zal het vijf jaar geleden zijn sinds MeToo voor het eerst het internet overspoelde. Sindsdien verschenen veel van deze, en nog veel heftigere, verhalen in de media. Zoveel dat er ondertussen al een zekere MeToo-­vermoeidheid is opgetreden. Want wanneer woorden als nieuw puritanisme in de mond genomen worden, weet je dat de backlash is aangebroken. Maar MeToo is als geheel veel meer dan de som van haar delen. Juist die overweldigende veelheid aan verhalen hielp om scherp te stellen, om zogezegd beschamende ervaringen helder te zien voor wat ze eigenlijk zijn: grensoverschrijdend. En daarvoor ben ik dankbaar.